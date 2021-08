Boligen til folk skal ikke skattlegges

Pål Morten Borgli, Sandnes Frp.

Debattinnlegg

Pål Morten Borgli Rogaland Fremskrittsparti

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Nå har ikke uventet NHO kastet seg på skattedebatten, og selvsagt er vi enige om at økte skatter er helt unødvendig i rike Norge.

Det er veldig flott at Ole Erik Almlid i NHO er med oss i kampen mot kommunistene i Rødt som skal avvikle det private eierskapet med økte skatter, men det er veldig umusikalsk å sende skatteregningen til landets boligeiere.

Hvis vi som energinasjon skal sikre etablerte jobber og samtidig dyrke frem nye næringer, trenger vi et forutsigbart skatteregime, og skattene bør senkes ytterligere for både næringslivet og folk flest. Vi har god erfaring med at lavere skatt faktisk gir økt aktivitet og påfølgende økte skatteinntekter til felleskapet, og dette bør vi gjøre mer av slik at man kan bruke tid på å utvikle bedriftene fremfor skatteplanlegging. Så lang, så bra og her er Frp og NHO helt på linje.

Men NHO sin øverste leder gjør en veldig stor blunder når han likevel åpner for å skattlegge våre boliger med flere milliarder. Dette er veldig skumle signaler fra NHO, all den tid vi vet at flere partier sluker økt boligskatt på en tidlig frokost.

Almlid og NHO burde se alle de positive tingene det er i å eie egen bolig. Det er faktisk dyrt nok å bygge seg et trygt og godt hjem i Norge. Vi skal love å bråke hver eneste dag dersom boligeierne skal belastes med enda høyere skatter og avgifter enn det det allerede er i dag. Eiendomsskatten burde utfases i sin helhet på både bolig og næring.

