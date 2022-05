Hjortejakt på nasjonaldagen er ikke hovedproblemet

DEBATT: Sandnes kommune har gitt skadefellingstillatelse på 12 hjorter som beiter på bøndenes jorder. Kommunen tar selvkritikk for at det ble jaktet 17. mai. Vi mener at det mest kritikkverdige ligger i at dyrene blir skutt i yngletida.

Det er uetisk og uansvarlig av kommunen å tillate jakt om våren og la den pågå inn i kalvingstiden, som starter i månedsskiftet mai/juni.

Jenny Rolness Dyrenes Rett

Det er spissbukk/fjorårskalver jakta er rettet mot, og innen 20. mai var det skutt fire dyr. Selv om det ikke skal være risiko for å skyte drektige koller eller koller med nyfødte kalver, innebærer fellingen at flokker der det også er høydrektige koller, blir jaget.

Mange fjorårskalver er fortsatt i følge med mødrene. Det er veldig trist at disse unge dyrene som har overlevd en mager vinter nå blir drept fordi de i en periode trenger ekstra næring.

Hjorten samler seg i flokker under vårtrekket. Det er ikke uvanlig med flokker på 10–30 dyr på denne tiden, og flokkene er gjerne i forflytning, slik at de samme dyrene kan observeres flere steder. Det kan gi inntrykk av at bestanden er større enn den er. Når næringstilgangen bedrer seg trekker dyrene vanligvis mot skogen igjen, og dyrene holder seg da i mindre grupper med nært beslektede individer.

Det er uetisk og uansvarlig av kommunen å tillate jakt om våren og la den pågå inn i kalvingstiden, som starter i månedsskiftet mai/juni. Det er aldri for sent å snu, og det mener vi at kommunen bør gjøre i dette tilfellet. Om våren er naturen på sitt mest sårbare og dyrene er i gang med å gi nytt liv. Da må det vises ekstra hensyn og dyrene må få være i fred.