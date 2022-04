Norge bør gi 5 milliarder kroner til Ukraina

DEBATT: Norge bør umiddelbar gi Ukraina 5 milliarder kroner til kjøp av våpen. Vi har både en moralsk plikt og en sterk egeninteresse av å hjelpe det gryende demokratiet i øst.

Det er bred enighet i Europa om at det beste vi kan gjøre for Ukraina, er å bidra i kampen mot Russland. Seire på bakken gir bedre forhandlingskort om en fredsavtale.

Glen J. Lambersøy Stavanger

Krigen i Ukraina har vart i over 50 dager og at alle er enige om at vi bør støtte Ukraina, likevel viser regjeringen en sendrektighet som er vanskelig å forstå, og som ikke er i tråd med stemningen i befolkningen.

Vi bør umiddelbar gi Ukraina 5 milliarder kroner til kjøp av våpen. En støtte til Ukraina må ikke forveksles med håndtering av våre egne problemer knyttet til pandemi, strøm og bensin. Innenlands kan vi ikke hive penger på ethvert problem ettersom pengene konkurrerer om de samme ressursene, og subsidier av en aktivitet kan gi uønskede virkninger for andre forhold. Det gjelder ikke for Ukraina. Her har vi endelig et problem vi kan hive penger på med god samvittighet.

Er denne krigen spesiell?

Hva med det store bildet, er krigen i Ukraina ekstraordinær i verden? Og kan det stemme at vi er ekstra opprørte fordi en krig går ut over hvite Europeere? Absolutt ikke! Sjokket ligger i at en autoritær stat har gått til angrepskrig mot et sivilisert demokrati. Det ville vært akkurat like fortvilt om Kina gikk til angrep på Taiwan. Etter klimakrisen er forvitring av demokratiet som idé den største trusselen mot vårt levesett. Ifølge Demokrati-indeksen, publisert av The Economist, lever kun 6,4 % av oss i fullverdige demokratier.

Definisjonen på et ekte demokrati er streng, og et rufsete demokrati som Ukraina var litt lenger ned på listen. Dette gryende demokratiet er viktig å forsvare, både av moralske grunner, men også som en kynisk investering i vår egen sikkerhet. Dersom Russland innkasserer en fullstendig seier i Ukraina vil dette føre til en varig svekkelse av demokratiet i Europa, og gi et klart signal til verdens autoritære stater om hva de kan slippe unna med. Til sammenligning brukte Nato- landene (hovedsakelig USA) 23.000 milliarder kroner i Afghanistan. Like mye som 15 norske statsbudsjett. Hvis målet etter hvert var å skape et fungerende demokrati, kastet vi gode penger etter dårlige i 20 år.

Hvorfor sitter vi på hendene?

Akkurat nå har vi et vindu hvor vi kan gjøre en relativt liten investering i Ukraina og få veldig mye demokrati for pengene. Det er bred enighet i Europa om at det beste vi kan gjøre for Ukraina, er å bidra i kampen mot Russland. Seire på bakken gir bedre forhandlingskort om en fredsavtale. Etter litt fomling kom også Norge frem til at vi kan gi våpen. Vi har siden bidratt med 4000 M72 til panservern. Det er det Zelenskyj ber om: Våpen, våpen og våpen. Eventuelt penger til å kjøpe våpen for. Så hvorfor sitter vi på hendene?

Vi kan gjerne diskutere hvilke våpentyper som er defensive nok til å donere, og hvilken trening som behøves for at Ukraina skal kunne ta imot moderne våpensystemer. Men vi bør samtidig gi penger i dag, så kan Ukraina kjøpe det de vil. Så hvor mye penger er det snakk om? Fem milliarder kroner er en tusenlapp på hver av oss. Vi har 11.400 milliarder i banken, da kan vi gi fem av dem som et bidrag til fred i Europa. I tillegg har vi store ekstrainntekter fra energisektoren som følge av krigen. Støre avviste begrepet krigsprofitør i Debatten på NRK. Jeg kan forstå hvorfor. Uttrykket indikerer et kalkulerende sinnelag hvor man aktivt går inn for å tjene penger på andres lidelse. Det er ikke tilfellet her. Ekstrainntektene er utilsiktet, men når vi klamrer oss til hver krone, så kjennes det litt som vi er krigsprofitører likevel.

Gi soldatene hjelp nå!

Støre sa også at fall i aksjemarkedet utlignet gevinster fra salg av energi, og at vi derfor ikke går i pluss. Det er en sammenblanding av inntekter og verdiutvikling som kun er egnet til å skape forvirring og beslutningsvegring. Bildet er enkelt, vi tjener svært mye penger på energi i 2023, og så har vi noen av de samme plagene som alle andre land har etter to år med pandemi, kronet med krig i Europa. Så vidt jeg kan se, er det kun Venstres Guri Melby som har krevd pengestøtte til Ukraina utover humanitær hjelp. Hun ba tidlig om en milliard til våpenkjøp. Statssekretær Eivind Vad Petersson kalte det et medieutspill «ettersom norske våpen var på vei». Siden har lite skjedd.

Anniken Huitfeldt går i møter og er bekymret. «Det er naturlig at vi gjør det vi kan for å øke presset» sier hun til NTB i forbindelse med et uformelt lunsjmøte med EUs utenriksministre. Ja vel. Når krigen er over og våre ekstrainntekter har blitt grundig analysert, kommer vi sikkert til å gi mer enn vår forholdsmessige andel til gjenbyggingen av Ukraina (eller Vest-Russland). De ukrainske soldatene på sin side tenker kanskje at de ikke er døde ennå, og at en håndsrekning akkurat nå kunne vært nyttig. Å ikke gi dem det er utilgivelig.

