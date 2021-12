Når normene forvitrer. Eller Kants sorti

«Hvilke virkemidler har lektoren til rådighet? Stort sett ingen», skriver Ernst Evertsen.

Debattinnlegg

Ernst Everstsen Stavanger

Publisert: Nå nettopp

DEBATT: La meg starte med det siste. Med Kant. En av hans grunnleggende forestillinger om etikk var at den hørte til menneskets indre konstitusjon, nærmest deres mentale forutsetning på linje med forestillingen om tid og rom. Det fantes, mente han, så å si et moralsk regulerende galleri som måtte lede fram til moralsk riktig handling.

Dette galleriet tviler jeg på, her og nå på bakgrunn av de sterkt endrede adferdsnormer, som har tatt plass i det offentlige rom.

Politiet

La meg nevne de to viktigste. Den første er holdningen til politiet. Det hører nærmest til mandagsrapportene fra livet i lysløypa at politiet er blitt motarbeidet. Trakassert, angrepet og forhindret i å fullføre sine selvsagte oppdrag mot ordensforstyrrelse.

Hva denne adferd skyldes, altså hva som får ungdom til å bestride og motarbeide politiets autoritet. Nei, det vet jeg ikke. Men moralen fra galleriet burde sagt et klart nei. Slikt gjør man ikke.

Skolen

Mitt andre område for normforvitring er skolen. Her vet jeg noe mer. Etter førti år bak kateteret mener jeg meg rimelig kvalifisert. Men det ligger tyve år tilbake i tid.

Først en rask gjennomgang av skolevirkeligheten.

En virkelighetsbeskrivelse som ikke holder mål? Ensidig fordømmelse? Jeg tror ikke det.

På barnetrinnet leser man til allmenn forbauselse at lærere blir spyttet på, de blir klort og slått. Altså av barn i ti til tolvårsalderen. Kanskje er det de overbeskyttede curling-barna, som tar saken i egne hender og gjør hva foreldrene for lengst burde sagt nei til.

I ungdomsskolen kan det gå mer voldelig for seg, og der kan lærere til og med bli skadet.

Videregående skole domineres ikke av slikt. Der klorer man ikke, men kanskje kaster man en stol eller en flaske fra seg. Det mer vanlige er at man spesialiserer seg på verbal uro. Sarkasmer, frekk adferd, forstyrrende uro, telefonbruk. Stort sett adferd som ikke tåler moralsk vurdering. Enklest karakterisering er mangel på oppdragelse, og selvsagt dannelse.

Virkemidler?

Og hva så? Hvilke virkemidler har lektoren til rådighet? Stort sett ingen. Utvisning for et par timer er tillatt. Rektor kan utvise i opptil en dag. Fylkesdirektør for undervisning kan bortvise. Men retten til videregående fører urostifteren tilbake til klasserommet. Og da starter man på nytt. Problemenes karusell og uopphørlighet kalles det.

Konsekvenser? Lærerne gir opp. De fleste snur ryggen til, men mange, altfor mange ønsker seg bort. Og mange gjør nettopp det.

En virkelighetsbeskrivelse som ikke holder mål? Ensidig fordømmelse? Jeg tror ikke det. De fleste elever er selvsagt dedikerte og normalt arbeidende i klasserommet. Men her som ellers skal det ikke store hæren til for å torpedere normal undervisning, og i verste fall lærerflukt.

Er det ikke på tide å diskutere noe annet enn elevers manglende evne til å fullføre videreførende skole? Noen hører ikke hjemme der. Bør vi ikke bli kvitt dem?