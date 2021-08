Mat og læring henger sammen!

Debattinnlegg

Frode Berge Leder av Stavanger Ap, medlem av Utvalg for oppvekst og utdanning

POLITIKK: Det ser ut til at motstand mot gratis skolemat er en viktig del av Høyres skolepolitikk. I Aftenbladet 5. august sier partiets stortingsrepresentanter Mathilde Tybring-Gjedde og Margaret Hagerup at man «ikke får mye læring ut av gratis skolemat.» Jeg er overrasket. For det vi vet helt sikkert er at mat, gratis eller ei, er viktig for konsentrasjon, humør, og dermed for læring.

I en situasjon med økende sosiale forskjeller blir et tilbud som gratis skolemat enda viktigere. Slike tilbud bør ikke være avlat til barn fra familier med dårlig råd, men bør omfatte alle. På samme måte som barnetrygden.

Erfaringene med gratis skolemat i Stavanger er gode. En ny, rød-grønn, regjering vil gjøre det lettere å utvide tilbudet, både i Stavanger, og andre steder. Dette vil gi bedre læring, og bidra til å redusere de sosiale forskjellene. Det siste er Arbeiderpartiet åpenbart langt mer opptatt av enn Høyre.