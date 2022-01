Ikke forby feiringen!

DEBATT: Vi mener forbud mot fyrverkeri ikke er veien å gå.

«En gjeng pøbler på Våland burde ikke få definere nyttårsaften for alle andre», skriver Milan Aran og Stine Bentzen i Unge Høyre.

Debattinnlegg

Milan Aran Unge Høyre

Stine Bentzen Unge Høyre

Forrige uke feiret vi at 2021 endelig er over, og at vi kan starte et nytt år. Det året har noen politikere, og Aftenbladets kommentator Harald Birkevold, valgt å starte med å si at vi burde forby en stor del av feiringen for mange: fyrverkeri. Vi mener forbud ikke er veien å gå.

Det er rart å totalt forby noe den overveiende majoriteten klarer å bruke skikkelig til å skape en fin markering for seg og sine.

Mistillit til befolkningen

Å rope forbud hver gang noe er farlig, vitner om mistillit til befolkningen. Det er et generelt problem at et av politikernes første virkemiddel i Norge er forbud. Slik tankegang har blant annet ført til forbud mot alt fra lakrispiper til segway. I år var det ti stykker som fikk øyeskader av fyrverkeri. Det er ca. 0,002 prosent av befolkningen, også en nedgang fra tidligere år. Dette viser at det bør være mulig å få færre skader uten å forby fyrverkeri.

Et eksempel på tiltak som allerede har blitt innført er forbudet mot raketter uten styrepinner, som fikk antall skader drastisk ned. Andre tiltak kan være å innføre en sertifiseringsordning for de ulike fyrverkeriklassene. Man kan også lovfeste at man må bruke vernebriller når man skyter opp fyrverkeri.

Det er likevel rart å totalt forby noe den overveiende majoriteten klarer å bruke skikkelig til å skape en fin markering for seg og sine. En gjeng pøbler på Våland burde ikke få definere nyttårsaften for alle andre. For å få en tryggere nyttårsfeiring bør vi heller samarbeide med folk, enn å forby.

Mange koste seg

Grunnen til at vi skyter opp fyrverkeri, er at det er en fin måte å markere året som har gått. Selv om Birkevold kaller fyrverkeri for galskap, så vi mange små og store av alle kjønn som koste seg med å se himmelen bli fylt av vakre farger. Vi mener det bør være mulig å ta vare på det fine med fyrverkeriet, samtidig som vi passer på hverandre og tar hensyn.