Bløffen om sluttdato er avslørt

OMSTILLING: De som vil sette en sluttdato for norsk olje og gassproduksjon på Norsk sokkel har nå fått seg et skudd for baugen.

Venstresiden vil stenge ned Nordsjøen med den konsekvens at produksjonen som erstatter vår produksjon i Russland, Saudi-Arabia og Venezuela, vil forurense enda mer.

Sissel Knutsen Hegdal Gruppeleder, Stavanger Høyre

Vi har visst det lenge – at å kutte oljeproduksjonen på norsk sokkel ikke vil redusere de globale klimagassutslippene. Oljeproduksjonen på norsk sokkel har falt med over 50 prosent fra toppåret 2000. Og likevel har ikke verdens forbruk av olje gått ned.

Denne uken kom rapporten som viser at det faktisk blir verre med venstresidens forslag. De vil stenge ned Nordsjøen med den konsekvens at produksjonen som erstatter vår produksjon i Russland, Saudi-Arabia og Venezuela, vil forurense enda mer. I tillegg vil disse autoritære landene sitte igjen med inntektene, og våre allierte og venner i Europa må se seg avhengige av leveranser innen olje og gass fra disse landene i mange tiår fremover.

Dette er gode poeng i debatten som venstresiden ignorerer. Men denne virkeligheten må ansvarlige politikere forholde seg til. I tillegg vet vi at norsk teknologi for å redusere utslipp innen olje- og gassproduksjon, ikke vil komme resten av verden til gode ved en nedstengning av norsk sokkel.

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene? Vi må redusere etterspørselen! Det gjør vi med å elektrifisere bilene, båtene og flyene. Vi erstatter bunkersolje med hydrogen på de store skipene. Vi elektrifiserer oppvarming og fjerner fyringsoljen. Vi øker biodrivstoffandelen på flyene. Vi erstatter gassforbruket i fremtiden ved å produsere hydrogen for flere tungindustrier. Og så er det flere typer industri og avfallsforbrenning som vil trenge fangst og lagring av karbon.

Slike anlegg bygger vi nå i Norge. Og dermed kan vi fjerne store utslippspunkt i her og i Europa. Vi må gjøre det som virker. Vi må prioritere pengene og diskusjonen om tiltak som har effekt. Ikke dyr og skitten symbolpolitikk.

Vi skal kutte utslippene og ikke utviklingen. Og dagens rapport viser at Høyres ambisiøse politikk på dette området fungerer. Den er effektiv og skaper utvikling og nye arbeidsplasser. Derfor er det trygge alternativet fire nye år med Erna Solberg.

