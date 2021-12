Tomhet og meningsløshet er kjernen i utstillingen

DEBATT: Jeg ønsker å takke Trond Borgen for anmeldelsen i Aftenbladet 16. desember av utstillingen Joy of Sublimation – Extended ved BGE Contemporary Art. Anmeldelser av utstillinger i dagspressen har blitt en sjeldenhet.

«Det virker som forventning om å se morsomme og naive plastskulpturer fører til at anmelder Trond Borgen ikke klarer å møte det han står ovenfor. Her «Study of Sitting Woman».

Debattinnlegg

Fredrik Raddum Kunstner, Oslo

Borgen skriver at tomhet preger utstillingen. For meg er tomhet og meningsløshet selve kjernen i denne utstillingen. Vi har alle kjent på en tomhet og meningsløshet – kanskje særlig under pandemien. Som kunstner er jeg opptatt av å visualisere livets utfordringer. I denne prosessen dukket Albert Camus opp.

Camus snakker om det absurde. Det absurde som oppstår i tomrommet mellom menneskets rop etter mening og universets tause svar. Det finnes ingen universell mening. Livet er en tom konteiner som det er opptil enhver å fylle med innhold. Skal jeg akseptere dette absurde eller skal jeg isolere denne tanken, distrahere meg selv fra å reflektere eller forankre livet i religion? Det er dette som har opptatt meg de siste to årene, og som har kulminert i denne utstillingen.

Bak det første laget har det alltid handlet om livet og hvordan mennesket takler det.

Subjektiv opplevelse

Opplevelse av kunst er og blir en subjektiv opplevelse. Der Borgen ser tom banalitet i arbeidet «An Enlightened Piece of Wood», ser jeg natur som ligner kitsch, men som likevel gir en eksistensiell opplevelse, og er noe jeg ønsker å fylle livet mitt med.

Jeg synes Borgen treffer på noen punkter. Han mener jeg har beveget meg vekk fra barnlige, naive, tredimensjonale vitsetegninger i plast. Det stemmer. Likevel har arbeidene alltid hatt en mer alvorlig side. Bak det første laget har det alltid handlet om livet og hvordan mennesket takler det. Etter flere år i plastskulpturenes verden begynte jeg å se at denne overflaten også kunne skape en distanse. Humoren og plasten har nok ikke forlatt meg, men noe av den poppete innpakningen er tonet ned. Som skulptør har bronsen dukket opp som et materiale det har vært verdt å utforske. For meg er bronsens lange tradisjoner interessant, særlig i møte med andre materialer som er mer eller mindre «holdbare».

Kritiserer hele mitt virke

I anmeldelsen problematiserer og kritiserer ikke Borgen bare selve utstillingen, men hele mitt kunstneriske virke. Borgen strekker det så langt at han mener at mitt kunstneriske prosjekt har havarert. Det virker som forventning om å se morsomme og naive plastskulpturer fører til at han ikke klarer å møte det han står ovenfor. Han henger seg opp i titler og teori, og ser ikke at dette for meg er en utforsking av ord og uttrykk som frigjør en skulpturell skaperkraft. Jeg håper publikum klarer å frigjøre seg fra Camus, Freud og Borgen, og heller forholde seg til skulpturene med sine egne liv og erfaringer.

