Før ferien gjennomførte Skolelederforbundet en undersøkelse der 250 rektorer uttalte seg om samarbeidet mellom skolen og foreldrene. 9 av 10 mener et godt samarbeid er avgjørende for at skolen skal lykkes i sitt arbeid. Like mange mener foreldrene er engasjerte i arbeidet for et godt skolemiljø. Dette er gledelige tall som bekrefter at norske foreldre er en ressurs for skolen.

Demokratiske prosesser

Undersøkelsen vår viser imidlertid også at engasjementet ikke alltid blir uttrykt på best mulig vis. Rektorene ønsker seg mer interesse omkring de formelle arenaene for samarbeid mellom skolen og hjemmet, da særlig foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og skolemiljøutvalget, SMU. Det er på disse formelle arenaene at skolen kan legge til rette for gode demokratiske prosesser og samarbeid til det beste både for den enkelte elev og fellesskapet.

Parallelt med en relativt lav interesse for samarbeidsarenaene, viser undersøkelsen at 8 av 10 rektorer mener at enkelte foreldre i for stor grad setter eget barn behov over fellesskapet. Det er selvsagt naturlig at engasjementet knytter seg til ens eget barns ve og vel på skolen. Samtidig er det viktig å forstå at skolen må tenke helhetlig, og at hensyn til det enkelte barns spesielle behov må veies opp mot klassens og fellesskapets behov. En rektor har plikt til å gi alle barna på skolen et likeverdig tilbud.

Vi skal gjøre vårt

Det kan se ut som om skolene fremdeles har en vei å gå for å bidra til økt foreldreengasjement. Vi tror at det å gi foreldrene mer kjennskap til hvilke muligheter et godt samarbeid i rådsorganene gir, og hvordan de kan engasjere seg i dem, vil bidra til å øke oppslutningen om disse arenaene. Vi som arbeider i skolen, har dessuten et ansvar for å involvere foreldre i mer enn bare praktiske oppgaver, og kanskje etterspørre og lytte bedre til hva foreldre har å bidra med, mer enn å bare informere om hva skolen og SFO har planlagt for året som kommer.

Samtidig så kan det ikke være opp til hver enkelt rektor å gi foreldrene opplæring i hva det vil si å engasjere seg i rådsorganene. Vi etterlyser at skoleeiere i større grad utarbeider retningslinjer for samarbeid på elev- klasse- og skolenivå, for alle skolens rådsorganer. Gode retningslinjer vil kunne sikre at skolene utarbeider gode planer for opplæring av foreldre som deltar i skolens råd og utvalg.

Stor betydning

Samarbeidet om barns og unges oppvekst og utdanning må ikke stoppe ved skoleporten. Det er en selvfølge at hjem og skole samarbeider, men også kommunale og fylkeskommunale myndigheter må bidra.

At alle som bidrar i frivillige organisasjoner også støtter opp om skolens verdigrunnlag, har også stor betydning for utvikling av et trygt skole- og oppvekstmiljø. Husk at det skal en landsby til for å oppdra et barn!