Kanskje vi skal kalle det Renberg-høyden?

Stavanger Museum og Rogaland Teater. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Hard Olav Bastiansen Medlem av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (H)

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DEBATT: Forfatteren Tore Renberg har allerede skrevet seg inn som en av de store forfatterne fra Stavanger. Han har blitt en nasjonalt anerkjent kunstner og mer kjent enn arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Sistnevnte er arkitekten bak bygningene som i dag utgjør det som på folkemunne kalles Akropolis.

Kommunepolitikeren Tore Renberg ikke er særlig begeistret for betegnelsen. Mangelen på begeistring deles med hans partikollega Sverre Uhlving, styreleder i Stavanger Museum. Vi må ikke bli historieløse – men heller ikke humørløse. Ingen vet sikkert hvor og når den folkelige betegnelsen oppstod. De fleste forstår likevel at «Akropolis» bare er et folkelig bilde, ikke en ambisjon om å bygge en borg og et religiøst monument verdig verdensarv-listen.

Tromsø kaller seg «Nordens Paris», men ingen tror de møter en Triumfbue eller store katedraler når de kommer til byen. («Akropolis» er for øvrig generisk. Det finnes mange akropoliser i Hellas.) Historiefortelling og kraftfulle bilder er kjernen i all effektiv kommunikasjon, inkludert god litteratur. De som evner å gi oss en visjon og etablere et narrativ – som det så fint heter – som mobiliserer, er de som også får noe utrettet.

Stavanger skal nå mobilisere entusiasme og krefter for det neste, store byutviklingsprosjekt; en samlet løsning for Stavanger Museum og Rogaland Teater. Forfatteren Tore Renberg burde se mulighetene som ligger i å kalle området for Akropolis. Interessen som kan skapes, historiene som kan fortelles. Ingen blir fenget av et område som er døpt Eckhoff-høyden. Da foretrekker jeg heller Renberg-høyden. Det er tross alt flere som kjenner til Tore Renberg enn Hartvig Sverdrup Eckhoff.

Les også Vil døpe hele området Akropolis