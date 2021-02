Godt språk i barnehagen er tidlig innsats

DEBATT: Når Høyre tar til orde for en plikt til å vurdere i barnehagen, som ikke må blandes med en plikt til å kartlegge, er dette en forsterkning av de føringene som allerede finnes i Rammeplanen for barnehagen.

Margret Hagerup Stortingsrepresentant, Høyre

Kine Myhre Barnehagepolitisk talsperson, Sandnes Høyre

En interessant debatt ble startet i et Teams-møte med Sandnes Høyre denne uken, hvor Kine Myhre utfordret meg på hvilke ambisjoner Høyre har for barnehagesektoren. Det fikk meg til å reflektere og undre. Ja, hva er barnehagen egentlig?

Stadig imponert

Jeg har enda gode minner fra min tid i Stangeland barnehage. Måltider, perlebrett, slåssing og samtaler, i skjønn forening. Nå er barnehagen for meg et sted hvor barna mine blir godt ivaretatt, og jeg blir stadig imponert av de ansattes evne til å se ungene mine. Hver eneste en av dem: Fire ulike personligheter, fire ulike behov. I barnehagen formes barna våre, i en viktig fase i livene deres.

Kompetanse er grunnlaget og viktigere enn hvilket som helst kartleggingsverktøy.

Kine, som selv har lang erfaring som barnehagelærer, mener det er en sektor vi snakker for lite om. Jeg tror hun har rett. Derfor var det kjekt å se at debattredaktør, Solveig G. Sandelson 5. februar, tok invitasjonen til debatt. Men vi ønsker ikke å snevre den inn til bare å omhandle språkutvikling og ideologi. Kompetanse må også være en del av debatten.

Vi er begge både mødre og politikere, og opptatt av at barna våre skal oppleve livsmestring og klare seg godt i livet. Barna må få like muligheter, samtidig som det er viktig at vi ser det enkelte barn. Målinger blir av flere omtalt som noe negativt, men for oss har kartlegginger og målinger en verdi når de brukes riktig. Det er vanskelig å se for seg hvordan vi ellers skulle fått innsikt i kvaliteten og utfordringene i barnehage og skole. Barnehage og skole er ikke det samme, men de henger tett sammen. Høyre er opptatt av tidlig innsats, og vi vet at en god barnehage gjør overgangen til skole enklere. En god skolegang gir videre større sannsynlighet for å lykkes i voksenlivet. Barnehagen er helt sentral.



Tar for lang tid

Hvert år starter en del barn på skolen uten å kunne norsk språk godt nok, noe som gjør at de risikerer å bli hengende etter både faglig og sosialt. I dag er det dessverre også for store forskjeller i hvor godt språkarbeidet er i barnehagene, og det tar for lang tid før barn som sliter, får hjelp.

Når Høyre tar til orde for en plikt til å vurdere i barnehagen, som ikke må blandes med en plikt til å kartlegge, er dette en forsterkning av de føringene som allerede finnes i Rammeplanen for barnehagen. For oss handler dette om en plikt til å se og å hjelpe de barna som har behov for ekstra støtte, og det er ikke så komplisert som Sandelson fremstiller det.

Ansattes kompetanse

Språk er en viktig del, men vel så viktig er de ansattes kompetanse. Vi mener at barnehagesektoren må løftes frem, og at vi tar steget videre fra pedagognormen og satser mer på den kompetansen som allerede er i barnehagen. Vi har lenge heiet frem lærerne. De som jobber i barnehagen har en vel så viktig rolle.

Kanskje snakker vi ikke nok om kompetansen som allerede er i barnehagene? Vi vet at det er forskjell på en helsesykepleier og en lege, men erkjenner vi at det er de samme forskjellene i barnehagen?

Vi tror at dersom vi skal utvikle barnehagesektoren og profesjonen videre, må vi løfte kompetansen frem. Vi ønsker at barnehagene selv skal komme på banen og fremheve sin faglighet i henhold til hvilken type barnehage det er. På den måten kan vi sikre at vi har en barnehagesektor med mangfold og i stadig faglig utvikling.

Frihet og ansvar

Høyres ideologi som omhandler frihet, ansvar og tillit til enkeltmennesket, er det arbeidet vårt rundt barnehagene skal bygge på. Nettopp barnehagens frihet og ansvar er sentrale faktorer som henger sammen med hvordan vi kan løfte sektoren slik at den kan oppleve samme tillit som lærere, leger og advokater har. Samtidig som en ivaretar den norske barnehagens egenart.

Skal vi få til det, må profesjonen vise vei. Kompetanse er grunnlaget og viktigere enn hvilket som helst kartleggingsverktøy. De som jobber i barnehagene bør faglig kunne begrunne valgene som tas basert på den kompetansen de besitter. Å stille krav til synlig faglighet i arbeidet, gjerne gjennom pedagogisk dokumentasjon, er vel den minst inngripende metoden for å sikre høy barnehagekvalitet.