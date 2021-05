Venstre gjør hverdagen enklere for gründere

DEBATT: Norge trenger flere kreative hoder som vil gå på jobb hver dag for en idé de brenner for.

Iselin Nybø Næringsminister (V)

Skal vi omstille Norge til en grønn framtid trenger vi gründerne, og de må få friheten og muligheten til å skape bedrifter som kan vokse. Det skal Venstre hjelpe dem med.

Mine år som politiker for Venstre har alltid handlet om å gjøre hverdagen enklere for folk. Enten det handler om å starte en bedrift, gjøre de grønne valgene billigere eller gi elevene mer frihet i skolen. De siste årene har jeg vært spesielt opptatt av gründerne vi har i landet. De små og store jobbskaperne som skaper velferd og levende lokalsamfunn i Rogaland og resten av landet.

Jeg har snakket med mange av jobbskaperne våre, både før og under pandemien. Jeg har lurt på hva som trengs for å gjøre det enklere å skape en bedrift, og la den vokse seg stor. Den tydeligste tilbakemeldingen jeg har fått er å gjøre noe med opsjonsordningen for oppstartsbedrifter.

Venstres hjertebarn

En opsjon er retten til å kjøpe en aksje til en avtalt pris på et avtalt tidspunkt. I et oppstartsselskap får ofte ansatte tilgang til å ta del i eierskapet gjennom en slik rettighet. Når det er knapt med risikokapital og lønn ofte er største kostnad, så bidrar opsjoner med et viktig virkemiddel for oppstartsselskapene.

Opsjonsordningen er Venstres hjertebarn, og noe som kom på plass på vårt initiativ i 2018. Siden den gang har vi gjort utvidet den for å kunne treffe flere oppstartsbedrifter. Dessverre er ingen ordning perfekt, men å gjøre ting bedre er alltid mulig. En mer gunstig opsjonsbeskatning er et av de viktigste virkemidlene vi har for å gjøre det mer attraktivt å starte en bedrift, gjøre det lettere for små jobbskapere å vokse seg store, og gi større muligheter for å tiltrekke seg viktig kompetanse. Det er det Venstre og regjeringen foreslår å gjøre nå, i forbindelse med revidert budsjett.

Etter tett dialog med gründere foreslår vi nå en ny løsning som skal bli så god at mange flere vil kunne dra nytte av den. Dagens ordning har blitt oppfattet som komplisert og blitt lite brukt, og dessverre viser rapportering at i underkant av 400 har fått tildelt opsjoner siden 2018. Det er tilbakemeldinger vi tar på alvor, og bruker til å forbedre.

Ønsker enklere hverdag

Hovedgrepene i den nye ordningen er en enklere, mer gunstig og forutsigbar skattlegging. Venstre ønsker at flere gründere og oppstartsbedrifter skal få en enklere hverdag med denne ordningen. Derfor øker vi grensene for å komme under ordningen for bedrifter fra 25 til 50 ansatte, omsetningsgrensen økes fra 25 til 80 millioner, og grensen for hvor gammel selskapet kan være fra 6 til 10 år.

Resultatet blir en håndsrekning fra Venstre og regjeringen til gründerne. Gründerne er hverdagsnæringslivet vårt, og skaper levende lokalsamfunn og nye arbeidsplasser i hver krik og krok.

