Er Erna bondens beste venn?

– Bøndene kommer bedre ut av det i kroner og øre under en rød-grønn regjering enn under Erna Solbergs regjering, skriver Arild Michelsen. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Arild Michelsen Hundvåg

DEBATT: Midt under den største krisen mellom bøndene og regjeringen på mange år skriver Aftenbladet/E24 i en overskrift lørdag 8. mai: «Tallet som gjør Erna Solberg til bondens beste venn». En så «usannsynlig» overskrift trigger leseinteressen min. Dette var verdt å finne ut av, men jeg ble til en viss grad «skuffet», fordi «tallet» var i grunnen helt uinteressant.

Det vises til en undersøkelse som slår fast at det har vært mindre avstand mellom bøndenes krav og regjeringens tilbud under Høyre-regjeringen enn under den forutgående rød-grønne regjeringen. Men dette sier oss jo ingenting, selv om forskeren er overrasket over sine funn.

Det som er mest interessant framkommer senere i oppslaget, nemlig at de rød-grønne ga mest penger til bøndene ved oppgjørene. Det betyr at bøndene kommer bedre ut av det i kroner og øre under en rød-grønn regjering enn under Erna Solbergs regjering. Siden det er penger både bøndene og vi andre lever av, burde vel en mer korrekt overskrift være: De rød-grønne er bondens beste venn.