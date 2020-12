Følg FN, – erklær klimakrise, Erna!

DEBATT: Klimaomstilling vil kreve mye. Men det vil kreve mer å la være.

António Guterres, FNs generalsekretær på femårsdagen for Parisavtalen: «Jeg i dag ber alle ledere over hele verden om å erklære klimakrise i sine land inntil karbonnøytralitet er oppnådd.» Foto: Bebeto Matthews / AP

Debattinnlegg

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Parisavtalen har nettopp fylt fem år. I den anledning avholdt FN toppmøtet «Climate Ambition» om status for avtalen. I sin åpningstale kom FNs generalsekretær António Guterres med klar tale: Verdensledere må erklære unntakstilstand og klimakrise.

Siden 2015 har et trettitalls land fulgt FNs oppfordring om å erklære klimakrise, men Norge har skammelig nok ikke invitert seg selv til selskapet. Samtidig som Erna Solberg vender FNs oppfordringer ryggen, er hennes eget land er milevis bak sine egne klimamål.

Norges plass i verden

Siden 1990 har Norge toppet FNs liste over «verdens beste land å bo i». Når indeksen inkluderer klimagassutslipp og ressursbruk, faller Norge ned til 16. plass. I Norge har vi et knippe partier som kjemper om statsministerposten, men ingen av dem har svar på hvordan sitt parti skal kutte tilstrekkelig i klimagasser slik Parisavtalen krever. Tvert imot: De store partiene planlegger for en olje- og gassvirksomhet til dagens ungdom sitter på gamlehjem, de bygger motorvei over sårbar natur og de gjør det vanskeligere for folk flest å velge miljøvennlig. I Norge blir den internasjonale klima- og naturkrisen plassert langt ned på prioriteringslista. Jo visst har partiene noen punkt om klima og miljø i programmene sine, men de er så langt forbeholdt festtalene.

Ifølge FNs klimapanel har vi ni år på å halvere våre utslipp om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Under koronakrisen ga regjeringa enorme summer til fossilnæringen, mens den kun ga smuler tilbake til næringsutvikling av fornybar energi. Til tross at EU skal være et fornybarsamfunn innen 2050, fortsetter Norge å investere i fossil energi.

Norge er et lite land, men bidrar med store utslipp globalt. Vi er i dag verdens syvende største eksportører av olje og gass, og dermed verdens syvende største eksportør av klimagasser.

Med dagens fossildrevne politikk styrer verden mot en dobbelt så høy temperaturstigning som det vi alle hadde håpet da Parisavtalen ble inngått.

Les også MAGASIN: På et klima­møte fikk Leon problemer med å puste. Han ble kvalm og klarte ikke å følge med

Prisen å betale

For å klare store samfunnsutfordringer, kriser og traumer trenger vi politikere som peker ut en stø kurs. Dette ser vi under korona, men i klimapolitikken er ansvarsfraskrivelsen påtagelig. Én av tre nordmenn ønsker at regjeringa viser like stor handlekraft i klimakrisen som i koronakrisen, men statsministeren vil engang ikke betegne klimakrisa som en krise.

En gradestokk som raser oppover vil innebære alvorlige konsekvenser for dyr og natur, matsikkerhet og tryggheten for mennesker. Rapport på rapport viser at endrer vi ikke kurs fra fossilt til fornybart, og klarer vi ikke å redusere vårt fotavtrykk på kloden, vil livet på jorda bli dramatisk annerledes, – og det bare om noen få tiår. Klimaomstilling vil kreve mye. Men det vil kreve mer å la være.

FNs råd om å erklære klimakrise er en god start. Som øverste politiske leder i verdens rikeste land er tiden overmoden. Erklær klimakrise, Erna!