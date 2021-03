Et rungende ja til Byparken!

DEBATT: Vi håper kommunens byantikvar har de nødvendige fredningsverktøy på plass til å stoppe ethvert forsøk på å vandalisere det historisk viktige området rundt Breiavatnet.

«Å føre Byparken tilbake til fordums storhet til 900-årsjubileet for byen i 2025, som en vakker, velordnet, fredelig «lysthage og promenadeplass», vil berike så vel nåværende, som kommende siddiser», skriver Berit M. Grande og Ingebjørg S. Folgerø. Foto: Knut S. Vindfallet

Berit M. Grande Tidl. gruppeleder for SV i Stavanger bystyre og tidl. leder av Byhistorisk forening Stavanger

Ingebjørg S. Folgerø Medlem for Høyre i Stavanger kommunestyre, samt i Utvalg for miljø og utbygging

Vi har et hjerte midt i byen - Breiavatnet. Det er gradvis snevret inn, det er gradvis fratatt sollys, i likhet med de grønne lungene som omgir det. Det er prisen for sentral beliggenhet i en by i vekst og endring. Likevel er det her siddisens kjærlighet til byen først og fremst defineres.

Byens hjerte må vi ta godt vare på.

Området rundt Breiavatnet bestod av Stavanger kirkegård og Kongsgård park fram til 1866, da vedtok bystyret å etablere bypark. Domkirken skulle framtre «fritt og ruvende». Etter hvert ble flere bygninger revet, Breiavatnet utfylt og Skolebekken lukket inne for å gi et større og veldrenert område.

Her en plantegning av Byparken fra 1917. Det ble aldri slik, blant annet på grunn av de økonomiske nedgangstidene. Foto: Aftenbladets arkiv

En storstilt omlegging og utvidelse av parken til 800-årsjubileet ble utarbeidet av stadsarkitekt Joh. Th. Westbye. Planen ble av økonomiske årsaker bare delvis oppfulgt, men med ny promenadevei langs østsiden av Breiavatnet, lave jernstakitt og lyktestender, musikkpaviljong og fontene i vannet var målet fra 1866 om «en storstilt, velordnet lysthage og promenadeplass» blitt virkelighet til jubileet i 1925.

Historiske praktbygg

Står du i Byparken i dag, er du fortsatt omgitt av byens historiske praktbygg: Domkirken, Kongsgård, den fine bygningsrekken langs Kongsgaten mot jernbanen, teateret og museet oppe på høyden. Ingen andre steder i Stavanger har man lignende omgivelser.

Ikke rart det er her vårt hjerte er!

Ikke rart at parken sto sentralt da Stavanger kommune fikk tildelt Miljøverndepartementets bymiljøpris i 2005, eller at den ble kåret til Årets grønne park av Norske anleggsgartnere i 2009!

Kortsiktige ideer

Byens hjerte må vi ta godt vare på. 10 millioner til opprustning, proklamerte flertallspartiene i bystyret i november. Så langt er alt bra. Men når eksemplene trekkes fram, fremstår ideene kortsiktige og uten historisk forankring.

Er Byparken rett sted for «lekeplasser, aktiviteter og hengekøyer», som partiene hevder i Aftenbladet 25.11.20? – «Med inspirasjon fra Geoparken og Ajaxparken»?

Selv håper vi inderlig kommunens byantikvar har de nødvendige fredningsverktøy på plass til å stoppe ethvert forsøk på å vandalisere det historisk viktige området.

Det er forståelig at småbarnsforeldre tenker på barna sine. Selv tenker vi på barnebarna, og for deres del ser vi helst at byens historiske røtter beholder et solid fotfeste også i framtida!

I sentrumsområdet er barna tilgodesett med flere flotte lekeplasser, som Ajaxparken, Geoparken, Kyvikmarka og Valbergparken (under ombygging). Barn og unge bruker lekeplassen i Knud Holms gate, Lendeparken og Obstfelders plass, og både Nytorget og Holmealmenningen skal få barneaktiviteter.

Det er ikke bare fuglebestanden som trenger grønne, fredfylte oaser. Det gjør også mennesker. «Helårsaktiviteter for barn og voksne (lek, aktivitetsanlegg, servering, oppholdsplasser m.m.)», slik flertallspartiene i bystyret foreslår, bør plasseres tre minutter unna på Nytorget – eller kanskje i Klubbgata, hvis Skolebekken gjenåpnes?

Berike siddisene

Å føre Byparken tilbake til fordums storhet til 900-årsjubileet for byen i 2025, som en vakker, velordnet, fredelig «lysthage og promenadeplass», vil berike så vel nåværende, som kommende siddiser. Vi håper på en bred debatt og gjerne en idédugnad. Lykke til!