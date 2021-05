Sommerønsker fra Siriskjæret

DEBATT: Lørdags- og søndagsmorgener i vår- og sommersesongen er det ikke fantastisk å bo på Siriskjæret.

Slik ser stabelen med engangsgriller ut i parken nedenfor Lervik sykehjem. Foto: Margareth Paulsen

Debattinnlegg

Margareth Paulsen Beboer på Siriskjæret

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Etter 32 år i østlendighet flyttet min samboer og jeg sommeren 2018 tilbake til min hjemby Stavanger. Vi har ikke angret. Stavanger er en fantastisk by å bo i! Når man attpåtil bor på Storhaug, nærmere bestemt på Siriskjæret, er det som å bo i en diger godtepose. Her har vi alt hva hjertet begjærer. Unntatt søppeldunker med mulighet til å ta unna alt søpla som brukerne av de flotte parkene her produserer. Og det er ikke så rent lite! Særlig ikke på fine solskinnsdager nå om våren og videre utover sommeren.

Vi henter nok en gang en plastsekk og tar på hansker og rydder.

Det er fantastisk flott å ha slike fine parker og naturområder tilgjengelig rett utenfor inngangsdøra, og veldig bra at de blir brukt. Særlig nå i disse tider når det å samles privat ikke er det helt store. Det er piknik i parken både for kjernefamilien, storfamilien og vennegjengen. Det grilles på engangsgriller og spises på papp og plasttallerkener med plastbestikk.

Pent og pyntelig

Til god mat må man ha drikke, og det drikkes både av glass og plastflasker, kartonger og bokser. De få avfallsdunkene som finnes, fylles opp i rekordfart. Det som ikke får plass, pakkes i plastposer og settes inntil dunkene. Sammen med stabelen av engangsgriller. Pent og pyntelig. For folk flest ønsker å ha det pent rundt seg og kaster ikke søppel i hytt og pine.

Det hjelper imidlertid lite når søppeldunkene ikke tømmes! Stabelen med engangsgriller i parken nedenfor Lervik sykehjem har stått der siden påske og har antatt en anseelig høyde. Og fuglene sprer søpla som befinner seg i plastposene ut over hele området både i den parken og i parken nedenfor Tou Scene.

Så lørdags- og søndagsmorgener i vår og sommersesongen er det ikke fantastisk å bo på Siriskjæret. Det er bare trist og farlig, både for dyr og mennesker. Så vi henter nok en gang en plastsekk og tar på hansker og rydder. For vi vil jo gjerne ha det både fint og trygt rundt oss.

Flere store søppeldunker

Så kommunen, vi drister oss til å komme med et sommerønske. Vi ønsker oss flere store søppeldunker! Helst flere slike store som selv sier fra når de er fulle, og så kommer dere og tømmer dem. Vi ønsker også at folka som har som oppgave å tømme de søppeldunkene som allerede er der, gjør det litt oftere. Og at de tar med seg engangsgrillene. De skal jo ikke brukes flere ganger. Det er vårt sommerønske, kommunen.