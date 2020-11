Denne julen vil ha flere ensomme enn vanlig

KORONAJUL: For å holde moral og humør oppe, har vi fått klarsignal til å starte julefeiringen ukristelig tidlig. I år har jeg ikke hørt en kjeft

klage på at julebrus og sjokoladenisser kommer i butikkhyllene allerede i oktober.

Mange går en ekstra stusslig jul i møte i år. Julebord og andre selskaper blir avlyst på rekke og rad. Selv om vi vet dette er et nødvendig onde, er det en fattigslig trøst når man spiser Fjordland Juletallerken alene foran fjernsynet med Sølvguttene på julaften. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Siri Borge Kunstner og Rødt-politiker

Vi kan smatte i oss klementiner og julesylte med god samvittighet mens juletrær i plast allerede står pyntet i flere av de tusen hjem.

Rådene er klare: Start julehandelen allerede nå, så ikke halve Rogaland får Covid på Kvaddå lille julaften, i køen til Dropsen på jakt etter hvite og røde peppermynte-stenger, eller på Dressmann hvor det riftes over 5-pakninger med sokker og boksere med Homer Simpson på. Og det oppfordres til å kjøpe gavekort fra lokale velværesalonger, restauranter, og kunst av lokale

kunstnere, i stedet for å ty til netthandel hos de store selskapene. Alle er gode råd for helse og lokal økonomi.

En vanskelig jul for mange

Men en annen ting vi må holde en knapp på, er nestekjærlighet, for det har sjelden vært viktigere enn i år. Permitteringer og arbeidsledighet har økt, folk havner på sosialen, og krisepakkene på milliarder er myntet på bedrifter – mens arbeidsfolk og de i samfunnet som har minst, tar regninga. De økte sosiale forskjellene oss imellom, har fått springfart under pandemien, og

regjeringens forslag øker differansen ytterligere.

Som politiker i et parti som jobber utrettelig for å sikre permitterte arbeidere og trygdemottakere et verdig tilbud for å lose folk gjennom både krisetid og den vanlige hverdag, vil jeg påpeke at det selvsagt er statens ansvar å sørge for at folk har det godt. Både slik at alle skal kunne ha et bedre måltid på julaften og kunne gi sine kjære en hyggelig jul, men også for at hverdagen til

folk skal kunne gå opp, jul eller ei.

Men som en realist kikker jeg meg til høyre og til venstre, og frykter at hjelpen ikke kommer tidsnok – i hvert fall ikke til jul. En jul hvor det knapt har vært flere ensomme folk enn nå. For det er ikke bare studentene som ikke kommer hjem i høytiden som vil få det vanskelig. Det er de single, de fraskilte, de eldre som har mistet alle sine nære. De som vanligvis blir invitert hjem til

andre på store familiemiddager.

Avlyst, avlyst, avlyst

For noen er kanskje julebordet høytidens høydepunkt, og en erstatning for julaften, men også disse selskapene blir avlyst i rasende fart. Noen er i risikogruppen og kan ikke delta, og andre er ikke innvidde i topp 5-klubben i vennegjengen. Grunnene er mange, og mulighetene få, og selv om vi vet at dette er et nødvendig onde, så er det en fattigslig trøst når man spiser Fjordland Juletallerken alene foran fjernsynet med Sølvguttene på julaften.

Hvert år er det gratistilbud om feiring på Clarion Hotel i regi av Kirkens Bymisjon, men i år er også dette arrangementet avlyst. De siste årene har jeg selv vært med og sunget julesanger mens folk går rundt treet, og sett hvor utrolig god stemning det er i denne store forsamlingen av kjente og ukjente. Og på vei ut av døra når kvelden er over, får alle hver sin julepresang, barn som

voksne, fattig som rik. Alder, status og bakgrunn spiller ingen rolle i dette selskapet. Men nå som tilbudet er avlyst, er jeg meget bekymret for hvordan høytiden blir for dem som sårt trenger et lyspunkt og sosialt samvær i disse mørke dagene.

Vi må strekke oss lengre

Dagene er tyngre for de fleste av oss, men jeg håper og tror at vi har ivaretatt hverandre etter beste evne. Men nå i mørketiden, når det snart er jul, tror jeg vi må dra på litt ekstra, og strekke oss enda litt lenger ut fra vår innerste krets. Isolasjon og usikkerhet rundt egen økonomi er en stor påkjenning for folk. Under finanskrisa hadde enkelte europeiske land så mye som 17 % økning i selvmord, sammenlignet med foregående år. Hjelpetelefoner i Norge har hatt enorm pågang under pandemien, og flere trenger hjelp. Samtidig har staten bygget ned helsetilbudet til de som sliter med psyken.

Et bidrag vi som medmennesker kan gjøre for å lette folks hverdag trenger ikke være store sakene før det gjør en forskjell. Kanskje en lengre drøs på gata med en nabo som ofte er alene, en julesokk med litt julebakst man har til overs på en bekjents dør, en telefonsamtale til de du mistenker er ensomme. Og har du penger til det, kan du spandere en middag på noen via Kirkens Bymisjon. Så har vi selvsagt de flotte Asfalt-selgerne våre som selger kokebøker til beskjedne 200 kroner. Og skulle du være en av dem som har en tøff høytid i vente: Vær god mot deg selv, og fortell noen hvordan du har det, om det så

er en hjelpetelefon. Og så ses vi ved grana på Clarion Hotell på julaften neste år!

