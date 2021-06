En nødvendig modernisering

DEBATT: Jeg har stor respekt for at det er ulike meninger om jernbanepolitikken. Men når et stort knippe LO-representanter skriver i Aftenbladet 7. juni at regjeringen nærmest er i ferd med å demontere hele norsk jernbane, blir jeg trist.

«Når vi satser enorme summer på å utvikle jernbanen, er det nærmest naturlig at jernbanesektoren moderniseres», skriver Knut Arild Hareide. Foto: Vidar Ruud

Knut Arild Hareide Samferdselsminister

Særlig med tanke på alle de mange tusen ansatte som hver dag jobber med å utvikle jernbanen i Norge.

I løpet av det siste tiåret har budsjettene til jernbanen blitt tredoblet. Det bygges ny jernbane fra Oslo og sørover i Østfold, mellom Drammen og Tønsberg, og det bygges mot Hamar. I løpet av få år vil om lag to millioner mennesker på Østlandet få mindre enn en times togtur til eller fra Oslo. I løpet av få år blir det anleggsstart i hver ende av Bergensbanen. Prosjektene vil redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen med om lag 75 minutter.

Og ja, vi tror at konkurranse er et virkemiddel som bidrar til at vi som passasjerer får et bedre tilbud.

Mer pålitelig tilbud

Vi skifter også ut de gamle signalanleggene på jernbanen med et nytt, digitalt signalsystem. Dette vil bidra til en langt med pålitelig togtilbud for de reisende. De siste årene har over 100 nye togsett rullet ut på skinnene. Nå skal vi anskaffe nye lokal- og fjerntog. På Entur.no kan de reisende bestille og betale togturen. De får én billett uansett om de skal reise med ett eller flere tog for å komme frem.

Som en del av denne store satsingen moderniserer vi også jernbanesektoren. Før regjeringsskiftet i 2013 var de aller fleste enige om at norsk jernbane var i krise. I tillegg til at baner og tog holdt på å bryte sammen, var organiseringen stivbent og gammeldags. Jernbanereformen ble utformet, og vi er nå midt i gjennomføringen av denne. Overordnet handler reformen om å gi jernbanens kunder et bedre tilbud, samtidig som vi bruker skattebetalernes penger mer effektivt. Vi har ryddet i organiseringen, og gjør det tydelig hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene.

Og ja, vi tror at konkurranse er et virkemiddel som bidrar til at vi som passasjerer får et bedre tilbud. Togselskaper må konkurrere om å få kjøre på de ulike strekningene. Det samme gjelder drift og vedlikehold av jernbanen. Hvilken virksomhet kan gi det beste tilbudet på å vedlikeholde Sørlandsbanen, Dovrebanen og de andre strekningene?

Jeg tror norsk jernbane blir bedre på denne måten. Det er underlig hvordan venstresiden alltid har vært imot å slippe til flere aktører på ulike områder. De var imot å modernisere Televerket i sin tid. I dag er det ingen som ønsker å gjøre Telenor til en offentlig etat igjen, eller som synes vi har rasert telekom-markedet fordi det er ulike mobilselskaper som konkurrerer om å få oss som kunder.

På rett spor

Å gjennomføre endringer kan være krevende. Selv om jernbanen er spesiell, er den ikke så utrolig forskjellig fra alt annet i samfunnet. Når vi satser enorme summer på å utvikle jernbanen, er det nærmest naturlig at jernbanesektoren moderniseres. Når vi rydder og sorterer i oppgavene som skal løses i jernbanen, og sørger for at ulike selskaper får konkurrere om å lage et best mulig tilbud, mener jeg vi er på rett spor. Alternativet er å skru klokka tilbake. Det gir sjelden suksess.

