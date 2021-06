Rettigheter for yrkesgrupper kontra levende skapninger

Berit Heiberg Dyreverner

DEBATT: Det var mange som fikk opp øynene da «Griseindustriens hemmeligheter» ble sendt på NRK for to år siden… og så har ingenting skjedd.

At forbrukerne ikke har forandret noe, er forståelig. Pølsa eller koteletten skriker ikke eller er full av møkk, byller eller åpne sår når du henter den i frysedisken.

At det ikke har skjedd noe i fjøsene sier seg selv når Mattilsynet ikke fungerer. Bra NRK avslører, selv om det burde vært unødvendig i et land der det av oppfordres til å spise mer kjøtt for å støtte norsk landbruk. Man støtter langt mer av norsk landbruk ved å spise norsk grønt og frukt, ser man av tallene hos SSB, men det går i glemmeboka. Mattilsynet tar ikke tak i sakene fordi bondens levebrød står langt sterkere enn dyrenes rett til et god liv. Det ligger i navnet. Mattilsynet. De har aldri hett Dyretilsynet. Slik taper dyrene. Griser som dør i egen møkk har ingenting med billig juleribbe å gjøre for forbrukerne.

Skulle likt å se den bussjåføren som fikk fortsette i sitt yrke uansett hvor ofte han krasjet i trafikken fordi hans yrkesrettigheter sto sterkere enn medtrafikantenes ve og vel. Eller bilmekanikeren som til stadighet leverte tilbake en reparert bil etter å ha ødelagt en ny del igjen, få fortsette i jobben. Eller kokken som serverte bederva mat få beholde sin jobb fordi hans levebrød er langt viktigere enn at kundene blir matforgiftet.

Penger er et språk de forstår. Med så mye annet godt i hyllene nå for tiden er det ikke nødvendig å bidra til at dårlig dyrevelferd får fortsette.