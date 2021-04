«Kongen av Pedersgata» vil bli keiser

Andes Ohm søker dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i Pedersgate 67. Foto: Google Maps

Debattinnlegg

Ketil Fred Hansen Nabo

DEBATT: Anders Ohm kjøper stadig flere eiendommer i Pedersgata og blir stadig rikere. En grunn til at han blir det, er at kommunens saksbehandlere gir ham dispensasjon fra gjeldende reguleringer slik at han får utvide både i høyden og bredden. Skal Pedersgata fortsette å være en urban gate med et mangfold av beboere og besøkende, må man ikke tillate at gaten tettes igjen, både i høyden og i bredden.

I Pedersgata 67 ligger et lite halvannen etasjes trehus som Ohm har kjøpt. Akkurat nå søker han dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for området bygningen ligger i, med begrunnelse om at de er «utdaterte». Reguleringsplanen sier at tomten kan utnyttes med 70 prosent. Ohm vil utnytte den med mer enn 400 prosent og bygge 676 m² hvor det i dag ligger et hus på ca. 100 m².

Reguleringsplanen fra 2007 sier at man ikke får rive eksisterende hus. Ohm vil rive nok et trehus i sentrum av trehusbyen Stavanger. Reguleringsplanen sier at dersom kommunen innvilger dispensasjon for riving, skal nybygg oppføres med samme gesims og mønehøyde. Ohm vil øke dette fra dagens kote 25 til kote 31. At det nye huset bør få bli seks meter høyere enn det er som ligger der i dag, sier Ohm at vil – som han skriver i nabovarselet, gi et «fondmotiv i Pedersgata fra Petrikirken til denne unike eiendommen». «Kongen av Pedersgata» vil bli keiser.

Jeg håper saksbehandlerne i Stavanger byutvikling og politikerne her kjenner sin besøkelsestid. Dersom dere ikke følger opp deres egne bestemmelser trenger vi dere ikke.