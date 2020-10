Nausteieren bør betale tilbake tilskuddet han feilaktig fikk

FORVALTNING: Stavanger kommunes behandling av naustsaken på Sokn holder ikke mål. Forholdet burde vært politianmeldt for å funnet ut om rådmannen har vært i unnskyldelig villfarelse og ordføreren i god tro.

Det holder ikke å forklare naustet på Sokn med at det er gitt klarsignal til bygging, eller å la administrasjonen svare «vi har latt nåde gå for rett». Hvis noen skal la nåde gå foran rett, er det i tilfelle våre folkevalgte, skriver innsenderen, Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Leif C. Middelthon sr. Høyesterettsavdokat em.

Det ligger ingen beskyldning i å undersøke om straffbart forhold foreligger, for eksempel ved politianmeldelse. Da vil påtalemyndigheten avgjøre hva som skal skje. Det må enhver som velger å balansere på kanten av det lovlige, tåle. Hvis man vil bekjempe korrupsjon, utroskap og kameraderi, må man begynne med tørre å bruke ordene også når det gjelder politiske venner og ellers aktede medborgere.

Gjør opp for deg

Mitt råd til eks – ordføreren: Uavhengig av at du mener å ha vært i god tro, vil du være tjent med frivillig å tilbakebetale de 290 000 kronene du fikk i tilskudd til naustet ditt, og som det er enighet om at ikke skulle vært betalt til deg.

For meg gjelder saken ikke Naustet men Demokratiet, ved å sikre våre folkevalgte nødvendig respekt hos folket. Derfor er det alle politikeres plikt å sørge at ting går riktig for seg.

I sommer fortalte Aftenbladet om eks-ordføreren på Rennesøy som hadde fått hjelp av rådmannen til hytte i strandsonen. Først ble det laget reguleringsplan som tillot utleiehytte i sjøhusstil på gamle steinvegger. Så ble det gitt tillatelse til funkisstil i stedet for nauststil, – uten politisk behandling. Og så ble det gitt 290.000 kroner,- i stønad fra SMIL-fondet, som langt på vei betalte hytten. At både byggetillatelsen og beløpet er gitt ulovlig, er klart.

Men ordføreren sier han kun har sendt søknader og mottatt hva han har søkt om i tillit til at alt var i orden. Eli Schanche som leder utvalget som skulle hatt byggesøknaden, beklaget at så ikke var gjort. Så fulgte en debatt om bygget var pent eller stygt og om det burde rives eller få stå. Aftenbladet avrundet med å si på lederplass at: «Det kan være mange gode grunner til at naustet bør få stå», uten å nevne en eneste grunn.

Det handler om demokratiet

I mitt innlegg i sommer påpekte jeg at nauststil var et av to reguleringsformål som verken Schanches utvalg og enda mindre rådmannen ikke kunne dispensere fra. Dessuten siterte jeg Straffelovens definisjon av» korrupsjon».

For meg gjelder saken ikke Naustet men Demokratiet, ved å sikre våre folkevalgte nødvendig respekt hos folket. Derfor er det alle politikeres plikt å sørge at ting går riktig for seg.

Det holder ikke å forklare saken med at det er gitt klarsignal til bygging, eller å la administrasjonen svare «vi har latt nåde gå for rett». Hvis noen skal la nåde gå foran rett, er det i tilfelle våre folkevalgte.