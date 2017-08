DEBATT: Det er utmerket at Aftenbladet på lederplass ved to anledninger i sommer (det er jo det juli og august kalles) har minnet om at vi i vårt område har stedet for Norges samling i år 872, og viktigheten av å gjøre noe ut av dette.

Dessverre er det akkurat som fokus blir borte når avisen skal understreke betydningen av stedet og mulighetene som er forsømt. Da vises det også til at (1) Sola vil lage et sagasenter i Sømmevågen (ved enden av rullebanen til en internasjonal flyplass!), (2) at man kanskje kan gjøre noe ut av fødestedet til Eirik Raude, (3) at man har Astridbautaen (etter kona til Erling Skjalgsson) ved Sola ruinkirke, (4) at jernaldergården på Ullandhaug er en suksess, (5) at vi har monumentet Sverd i fjell (i Møllebukta) og (6) bautaen på Ytraberget. Alt detter bør videreutvikles og kanskje slås sammen til en pakke, i følge Aftenbladet.

Dypt uenig

Jeg er dypt uenig. Det er ille nok at stedet for Norge samling har blitt mer eller mindre ignorert i 1145 år. Nå skal man altså gjøre bot på dette! Utsiktene til å ta igjen det forsømte på stedet der Norge ble samlet i år 872 blir ikke bedre av å koke det sammen med en rekke andre ting av større eller mindre viktighet i en stor gryte som i en slags kulturell spikersuppe.

Vanskelig adkomst

Det er det som skjedde i Hafrsfjord, som er tema! Problemet her er vanskelig adkomst for publikum. Jeg har ingen tro på at det problemet lar deg løse med innregulering av nye veier og parkeringsplasser.

Det som kan gjøres raskt, rimelig og enkelt er å anlegge en liten «Olavshavn» der kong Olav og kronprinsfamilien gikk i land lørdag 19. juni 1982. (Den tredje lørdag i juni er ellers en god dato for feiring av en Rikssamlingsdag/Harald Hårfagre-dag).

Indrabergets naturlige amfi

Like innenfor Olavshavn-kaien kan man utnytte Indrabergets naturlige amfi til Norges flotteste amfiteater for minst 5000 tilskuere der professor Torgrim Titlestad og Sola kommunes kultursjef Fred Roland ville flytte Hafrsfjordspillene fra Møllebukta i flg. Aftenbladet 7. desember 2007. Ved kongebesøket i 1982 tok 3000 tilskuere seg frem til fots og satte seg i skråningen, skal man tro avisen, og det må man jo. Med turistbåter i skytteltrafikk fra Stavanger havn og fotturister kan amfiet fylles til spill som ikke står tilbake for Stiklestad-spillene og andre spill.