Ja, hva skjer egentlig i eldre­omsorgen i Stavanger, ordfører Nordtun?

DEBATT: Det er skuffende at Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige i et debattinnlegg gjør alvorlige problemer i eldreomsorgen om til politisk polemikk.

Kurset Pårørende-skolen i Stavanger var overtegnet to–tre ganger, og det er et signal om at noe rører seg blant våre eldre, pleietrengende og pårørende, skriver Nils-Oscar Ihlen.

Nils-Oscar Ihlen Pårørende, Stavanger

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige, gruppeleder og leder for utvalg for helse og velferd, fremfører i et innlegg alt det gode arbeid innen eldreomsorg som er utført på deres vakt i årene 2019–23.

Dessverre er dette arbeidet, i denne sammenheng for små-flikking å regne, vel først og fremst ment som et rent politisk innspill i en altfor tidlig startet valgkamp.

Innlegget gjenspeiler en manglende forståelse og kunnskap om den alvorlige problemstilling vi står foran innen eldreomsorgen. Det bærer også preg av en manglende evne til å lede, til å trekke konklusjoner, beslutte og å utføre konkret handling der det teller mest og hvor det kan gi vesentlige resultat.

Den aktuelle situasjonen

Helse og omsorgsdepartementets kan opplyse:

Vi har 800.000 eldre over 67 år i dag. Dette tallet er forventet å stige til 1,4 millioner eldre over 67 år i 2050 – det vil si om kun 27 år.

Vi har nå 80.000 personer som lider av demens og relaterte sykdommer. I 2050 er dette tallet ventet å stige til 180.000. Én av tre nordmenn vil da ha en nær slektning som lider av sykdommen.

Vi mangler i dag 15.000 helse- og omsorgsarbeidere. Hva dette tallet vil være i 2050, kan vi bare med gru forestille oss.

For å ha en viss mulighet til å løse problemstillingen, må Finansdepartementet sette av betydelige, ekstraordinære midler for eldreomsorg de kommende år. Én prosent av fondskapitalen for Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») kan være et nødvendig, realistisk nivå for årlige bevilgninger til eldreomsorg, utdanning og økte lønninger for helsepersonell, ferdigstillelse av halvferdige nye sykehus og bygging- og modernisering av nye- og eksisterende sykehjem.

Eldreomsorg skaper debatt

Jeg har nylig meldt meg på et kurs i regi av Stavanger kommune, Pårørende-skolen.

Kurset var overtegnet to–tre ganger. Overtegning av dette kurs har kommunen aldri tidligere opplevd, og det er et lite signal om at noe rører seg blant våre eldre, pleietrengende og pårørende. Kurset er for øvrig meget godt.

Jeg hadde et par leserinnlegg i avisen om eldreomsorg rundt årsskiftet (på Aftenbladet.no 22.12.22 og 2.1.23), og jeg er overveldet over hvordan debatten om temaet har utviklet seg siden da.

Jeg er takknemlig for at Dag Mossige, leder for utvalg for helse og velferd, Stavanger kommune tok seg tid til å besvare mitt innlegg. Dessverre bar hans tilsvar (på Aftenbladet.no 3.1.23) preg av ord som å gå i dialog med, mulighetsstudier, legge til rette for, vil gjennomføre, ønsker økt kapasitet, vurderer, intensjonsavtaler og garantier.

Innlegget bærer ikke preg av konkret handlekraft rundt problemstillingen.

Men jeg skal gi Mossige ære og honnør for hans garantier om at nye hus-assistenter vil bli ansatt på byens sykehjem. Her synes det å være bevegelse, og flere personer blir nå ansatt.

Ordføreren

Ordfører Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige får i kjølvannet av NRK Brennpunkt og NRK Debatten stadig spørsmål om hva som gjøres med eldreomsorgen i kommunen.

Jeg stilte mine spørsmål til ordføreren om dette i mitt tidligere leserinnlegg (3.1.23). Jeg venter fortsatt på dine svar, Kari Nessa Nordtun, og gjentar noen av mine konkrete spørsmål her:

Hva gjør du for å utdanne flere sykepleiere og helse- og omsorgsarbeidere?

Har UiS og relevante fagskoler mottatt ekstra bevilgninger for økt utdanning?

Er lønnsnivået til denne gruppe i rimelig forhold til den viktige og krevende jobb som de har og vil ha i fremtiden?

Når starter byggingen av nytt sykehjem i Jåttåvågen?

Når starter byggingen av Omsorg Pluss-boliger i tilknytning til Øyane sykehjem?

Jeg blir flau på kommunens vegne hver gang jeg går forbi tomten ved Øyane sykehjem, innkjøpt av kommunen for 10–12 år siden og til en kostnad av 15 millioner. Tomten ligger fortsatt brakk til tross for lange ventelister i kommunen for sykehjemsplass.

Er den store spennvidde i sykdomsbildet på samme avdeling i alle kommunens sykehjem medisinsk forsvarlig, en verdig eldreomsorg og tilpasset dagens og fremtidens sykdomsbilde og behov? Hvilken innvirkning kan dette også ha på ansatte og pårørende?

Avslørende

Det var svært foruroligende å oppleve Debatten på NRK med Fredrik Solvang 26. januar.

Garvede politikere med helse- og omsorgsministeren i spissen måtte stå skolerett for en tidligere pasient, en helse- og omsorgsarbeider og en pårørende – i tillegg til de mange seere som fulgte programmet. Alle, godt støttet av en opplagt Anne Holt som på en klar og velformulert måte uttrykket det vi alle føler; vi hjelper ikke i tilstrekkelig grad de som faller og trenger hjelp.

Det er betenkelig at vår statsminister, vår regjering og våre politikere står så fjernt fra folk flest i sin oppfatning av eldreomsorg og det alvor vi står foran.

Polemikk, snikksnakk og tidlig valgkamp

Skuffende er det også at ordfører Kari Nessa Nordtun og Mossige i innlegget gjør dette alvorlige problem om til en politisk polemikk. De andre politiske partier vingler betydelig i eldreomsorgen, hevder de. Men, underforstått, det gjør ikke Stavanger Ap.

I denne sammenheng må det bli slutt på den litt barnslige og naive mentalitet om å forherlige seg selv på bekostning av andre, at jeg er flinkere enn deg, og at jeg gjør det bedre på min vakt enn du klarte på din.

Det er lett å være enig med Lasse Qvigstad. Det er for mye politisk snikksnakk. For lite konkret handling. Alle skylder på alle, og den totale form for ansvarsfraskrivelse oppstår.

De som er gitt ansvar, må evne å ta ansvar!