Gode fødeopplevelser bør ikke bare gjelde de friskeste kvinnene

DEBATT: Hvorfor er det bare kvinnene som føder ukomplisert som skal nyte godt av rolige og harmoniske omgivelser? Bør ikke dette komme alle typer fødende til gode?

La oss bli berørt av alle som slåss for differensierte fødetilbud. La oss intensivere innsatsen for alle gravide, fødende og barselkvinner, også de som ikke er så heldige å oppleve en normal, ukomplisert fødsel.

Signe Egenberg Forskningsjordmor på Kvinneklinikken, SUS

Vi er mange som har kjempet for å beholde og utvikle fødetilbud til friske kvinner med et normalt svangerskap. Med god grunn! Det er et privilegium når en får oppleve at fødselsdynamikken spiller på lag og riene er effektive.

Valg av fødested vurderes fortløpende ut fra seleksjonskriterier og i samråd med den gravide. Vi har tre nivåer av norsk offentlig fødetilbud: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. «Fødestue» er et fødetilbud til friske kvinner med et normalt svangerskap som ønsker å føde der. I tillegg fungerer fødestuene i distriktet som en akuttberedskap. Av fødslene tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge, fødte litt over 4 prosent på en av fødestuene.

Alle trenger ro rundt fødselen

ABC (Alternative Birth CARE)-enheten på Ullevål har en litt annen seleksjon. Friske gravide må selv søke ABC om fødeplass og begrunne hvorfor de ønsker å føde der. 20 prosent av de friske gravide som planla å føde ved Oslo universitetssykehus, søkte seg til ABC. På grunn av pålagt reduksjon i driften får dessverre mange ikke plass. Av alle fødslene tilknyttet OUS, fødte 5–6 prosent på ABC-enheten de siste par årene.

De familiene som opplever at mor og/eller barn blir syke i forbindelse med fødselen, trenger – kanskje enda mer enn andre, rolige og behagelige omgivelser.

En annen avdeling som har et fødetilbud for friske gravide med forventet ukompliserte forløp, er Fødeloftet ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Av alle fødslene på SUS i 2022, fødte omtrent 25 prosent på Fødeloftet. Spontane rier hos en frisk kvinne til termin er det beste utgangspunktet for en normal, ukomplisert fødsel. I tillegg er opplevelsen av trygghet avgjørende. Og det er noe både fødestuene, Fødeloftet og ABC-enheten er gode på. Men dette er også et tankekors. Hvorfor skulle rolige, behagelige omgivelser rundt den fødende og kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor under aktiv fødsel være forbeholdt de friskeste fødende?

Smidig samarbeid trygger

Den fortløpende seleksjonen under svangerskap, fødsel og barsel er ment å ivareta behovet for at alle kvinner får det tilbudet de trenger til enhver tid. Norske fødesteder gjennomfører tverrfaglig simuleringstrening for at personalet skal kunne jobbe godt sammen som team hvis en situasjon plutselig endrer seg og mor eller barn trenger øyeblikkelig hjelp.

Fødselshjelpere må kunne være lyttende, trygge og tro på det normale fødselsforløpet. De samme fødselshjelperne må kunne forebygge og identifisere en eventuell endring i en situasjon som kan true morens eller barnets helse, iverksette adekvate tiltak, tilkalle hjelp og samtidig hindre skade på mor og barn. Og kommunisere godt med hele teamet, inkludert den fødende og barnefar/ledsager. Denne kompetansen kreves hos alle fødselshjelpere, uavhengig av om vi jobber ved en kvinneklinikk, på en fødeavdeling eller en fødestue; både å kunne holde det normale normalt og samtidig kunne handle adekvat i en akuttsituasjon.

I Stavanger, og i Moshi Tanzania, har vi et pågående prosjekt for å sikre kvinner med langsom fremgang i fødsel deltakelse i beslutninger som angår dem. Hvordan kan vi som fødselshjelpere sikre et best mulig utfall for mor og barn, og en god fødselsopplevelse for mor? Det innebærer å kunne vektlegge kvinnens perspektiv og ønsker, avklare årsaker til den langsomme fremgangen, i samråd legge plan om tiltak for den neste timen/timene, og dokumentere både kvinnens synspunkter og planen som er lagt. Og ikke minst – følge opp den forpliktende planen. Et lignende prosjekt med samvalg i Göteborg viste en tydelig reduksjon i antall kvinner henvist til samtale på grunn av alvorlig fødselsangst etter langsom fremgang i fødsel.

Ro viktig når det er tøft

De familiene som opplever at mor og/eller barn blir syke i forbindelse med fødselen, trenger – kanskje enda mer enn andre, rolige og behagelige omgivelser, kontinuitet, trygghet, å bli lyttet til, mulighet for deltakelse i beslutninger som direkte angår dem. Og mulighet til å starte som ny familie, sammen.

La oss bli berørt av alle som slåss for differensierte fødetilbud. La oss intensivere innsatsen for alle gravide, fødende og barselkvinner, også de som ikke er så heldige å få starte spontant i fødsel og oppleve en normal, ukomplisert fødsel. La oss jobbe for at våre fødselshjelpere både kan bevare den normale fødselen, kunne handle adekvat i akutte situasjoner, og sikre rolige og trygge omgivelser rundt alle fødende. Ja takk til ABC til alle. Nei forresten, ja takk til hele alfabetet av føde- og barseltilbud.

