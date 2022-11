Stavangers framtid avhenger av mer enn politisk styringsform

DEBATT: Når Hard Olav Bastiansen (H) mener samarbeidsånden i stavangerpolitikken brytes ned skal vi lytte, men jeg vil da få bemerke at tilstanden ikke var så mye bedre i de tre periodene jeg satt i bystyret

Styringsdiskusjonen som nå er startet er derfor mest av alt et spørsmål om hvordan politikerne selv skal ha det på jobben sin. Vi håper de finner en løsning som fungerer.

Cecilie Bjelland Tidligere gruppeleder Stavanger Ap

Jeg vil tro at flertallet av Stavangers befolkning er ganske likegyldige til politisk styringsform. Enten det er formannskapsmodell eller parlamentarisme, våre innbyggere forventer at politikerne gjør jobben sin, til det beste for barn i barnehage og skole, sikrer næringsliv og innbyggere utviklingsmuligheter. Samt står for en eldreomsorg som gir hjelp, når du trenger det og uten frykt for at dine pårørende må ta det meste av ansvaret.

Det handler om arbeidsmiljø

For Stavanger trenger politikere som samarbeider, som er rause med hverandre og ser helheten og evner å formidle denne sammen opp mot sentrale myndigheter. For om vi er aldri så gode – vi trenger nasjonale ressurser med på laget, enten vi skal bygge et sterkt havvindmiljø eller nye banebrytende batterier. Og da jeg jobber med energiområdet kan jeg kanskje tillate meg å si at det er imponerende å se hvor systematiske, konstruktive og dyktige mange regioner i Norge nå er blitt i sitt påvirkningsarbeid – på tvers av sine lokale politiske skillelinjer.

Jeg er sikker på at vår dyktige ordfører Kari Nessa Nordtun jobber for samarbeidsånd og lytter til Bastiansens frykt for at denne brytes ned. Men det er også grunn til å be om at partiene i Stavanger kanskje tar en skikkelig realitetsvurdering. For om dagens samarbeidsklima oppleves som krevende av enkelte, kan jeg bemerke at tilstanden ikke var så mye bedre i de tre periodene jeg satt i bystyret – både i posisjon med og opposisjon til Høyre.

Ubehagelig skyggeside

Konsensuspolitikken var da i realiteten lik formelt flertall med Høyre – der Frp og Ap vekselvis ble sendt ut av det gode selskap, strippet for innflytelse. Denne sirkelen ble brutt da verken Ap eller Frp var med på stolleken i 2011. For å si det litt forsiktig, maktbruken til posisjonen opplevdes ikke mindre etter dette, og ved maktskifte i 2019 må det ha vært svært ubehagelig for mange å oppleve Stavangerpolitikkens skyggeside.

Nå handler det imidlertid om framtiden, om Stavanger som trenger å bruke albuene og vise igjen i det nasjonale landskapet. Ikke gjennom en statsråd eller to – men fordi vi er dyktige i det grunnleggende vi driver med – og fordi vi, samlet er 145 000 ambassadører som evner å formidle det. Med raushet, humor og glede – på tvers av våre lokalpolitiske skillelinjer.