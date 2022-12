STEM-fag er en sikker vinner for fremtiden

DEBATT: Klokken tikker sakte, men sikkert frem mot søknadsfristen for videre studier for neste års avgangselever fra videregående skole. Viktige valg som kan forme resten av livet skal tas i ukene fremover.

Inge Christ (til høyre) og Magne Sydnes demonstrerer hvor my energi det er i noen gummibjørner.

Magne O. Sydnes Professor i organisk kjemi og prodekan utdanning, UiS

Inge Christ Leder, skolelaboratoriet, UiS

STEM-fagene, «Science, Technology, Engineering og Mathematics», som vi ofte betegner de som på norsk også, men som kalles MNT fagene, matematikk, naturfag og teknologi, på skikkelig norsk taper terreng i Norge.

Grønne skiftet

Den trenden er ikke ny og har vært vedvarende i mange år. Samtidig vet vi at det er innen disse fagområdene de spennende jobbmuligheten vil ligge i årene fremover. Med kunnskaper fra disse fagområdene kan en være med på alle de spennende endringen som vil og må finne sted når vi beveger oss fra et fossilt samfunn til et lavkarbon samfunn. Det er mennesker med denne fagekspertisen som vil muliggjøre det grønne skiftet og dermed forme fremtiden!

Alt av teknologi og moderne materialer vi har rundt oss har blitt til via forskning og eksperimenter.

Men for å kunne velge videre MNT studier kreves det matematikk, kjemi og fysikk (realfag) fra videregående. Dessverre er det slik at mange allerede har valgt disse fagene vekk tidlig på videregående slik at studievalget videre allerede utelukker de mest spennende mulighetene. Disse fagene har et feilaktig rykte på seg til å være tunge fag som krever mye arbeid, men faktum er at skal en bli virkelig god i noe så må det jobbes uansett fag.

I vårt arbeid med å spre gleden med realfagene via skolebesøk i regi av skolelaboratoriet på UiS eller i form a lukene i julekalenderen som publiseres på Youtube i dagene frem mot jul, er målet å inspirere og trigge nysgjerrigheten for kjemi og fysikk hos barn og voksne i alle aldre. Det er utrolig mye spennende å lære av eksperimenter! Ved å se og observere og så etterpå sette seg ned å prøve å forstå hva som har skjedd i eksperimentene skapes kunnskap.

Tilfeldigheter

Alt av teknologi og moderne materialer vi har rundt oss har blitt til via forskning og eksperimenter. Det er ikke alltid at eksperimentene har gått som de var tiltenkt slik som tilfellet var da Alexander Fleming i 1928 oppdaget penicillin ved en rein tilfeldighet – en oppdagelse som har reddet mange millioner menneskeliv opp gjennom årene. En ikke fult så viktig oppdagelse med tanke på vårt ve og vel, men likevel meget interessant var kjemikerne hos 3M som skulle lage superlim, men det som kom ut av kolbene var det som i dag er limet på post-it lappene – og alle vet hvor my de er i bruk. Den åpenbare fellesnevneren i disse to eksemplene er selvfølgelig at begge oppdagelsene var tilfeldige, men det er ikke det som er hovedpoenget her – det er analysene av resultatene som er gjort i ettertid som er nøkkelen her. Den dype forståelsen av fagene sine disse forskerne har/hadde som gjorde de i stand til å forstå hva de hadde oppdaget og at det hadde potensial til å være veldig nyttig. For egentlig var disse eksperimentene mislykket med tanke på at det egentlige målet var henholdsvis å studere bakterievekst og å lage super lim.

Trenger realfagskompetanse

I fremtiden trenger vi mange slike banebrytende resultater for å lykkes med alt som må gjøres for å få til transaksjonen til et lavkarbonsamfunn uten at vi trenger å fire på levekomforten. Det er jo de færreste som ønsker å flytte permanent tilbake til lavkarbonsamfunnet slik det var i tidligere tider. Dette skiftet trenger realfagskompetanse!

I det siste har vi kunnet lese mange innlegg i dagspressen fra kompetente personer som har delt sin bekymring for realfagsrekrutteringen i fremtiden. Derfor er det veldig tankevekkende at Rogaland fylkeskommune nylig vedtok å halvere støtten til forskerklassene ved de videregående skolene, istedenfor å stimulere til fremtidsrettede fagvalg.

Dagens miljøbevisste ungdom må absolutt ikke velge vekk MNT fagene, for da går de glipp av muligheten til å være med å drive frem det grønne skiftet.