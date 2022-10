Skolen må legge bedre til rette for elever med dysleksi!

5–10 prosent av Norges befolkning har dysleksi, det betyr at det i gjennomsnitt er ca. 1–3 dyslektikere per klasse.

Anna Marie Mjelva Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

SKOLE: Jeg er superlei av lærere som knapt har hørt om dysleksi, det synes jeg er for gale. Skolen burde ta mere ansvar. Det står også i opplæringsloven.

Elever med dysleksi har rett på tilpasninger. Selv syns jeg det er viktig med informasjon om hvordan man bruke hjelpemidler, hvilke hjelpemidler man har tilgang til og hvordan lære effektivt, selv med dysleksi. Jeg syns også det er viktig med informasjon om hva dysleksi er, og at det ikke trenger begrense fremtidsmulighetene.

Mange kjente personer har eller har hatt dysleksi, slik som Albert Einstein og kong Harald og Erna Solberg. Erfaring viser at ikke alle lærere vet at elever med dysleksi har både krav på, og trenger tilrettelegging ved prøver og i timene generelt. Det fører til mindre læring og dårligere karakterer enn de kunne fått. Det fins et eget program for å bli dysleksivennlige skoler, men kun fire skoler i Rogaland, og ingen i vår kommune, er dette. Konsekvensene av dette kan være forsinket oppdaging av dysleksi samt mindre systematisk håndtering av dette. Dermed ender man med at elever med ressurssterke foreldre får det bedre tilrettelagt enn de uten.