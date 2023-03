Ingen grunn til å strupe hurtigbåtrutene i Ryfylke

DEBATT: Fylkes klimakrav til redusert utslipp fra kollektivtrafikken innen 2030 er allerede oppfylt, med god margin. Derfor kan jeg ikke akseptere at hurtigbåtrutene i Ryfylke kan bli rasert på grunn av urealistiske krav til type energi.

Klimautslippene fra kollektivtrafikken i Rogaland er langt mer enn halvert siden 1990. Rogaland har vært et foregangsfylke på elektrifisering av offentlig kollektivtrafikk, som for eksempel ferjer.

Tomas Nesheim Finnøy

Ryfylkerutene med hurtigbåt står igjen på salderingslista til Rogaland fylkeskommune. Nå er det blant annet sagt at det blir veldig kostbart å gå over til elektrisk drift, og det har hele tiden vært fremhevet at alle hurtigbåtene i Rogaland skal være elektriske for å oppnå klimamålene. Men er det slik?

I «Forslag til Regionplan for klimaomstilling i Rogaland» siterer jeg: Klimaloven slår fast at innen 2030 skal utslippene i Norge reduseres med 50 til 55 prosent, sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Innen 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn.

Fylket er flinke på klima

Klimautslippene fra kollektivtrafikken i Rogaland er langt mer enn halvert siden 1990. Rogaland har vært et foregangsfylke på elektrifisering av offentlig kollektivtrafikk. De fleste av bussene som kjører for Kolumbus er nå elektriske. Mye av ferjetrafikken er elektrifisert. I disse dager er også hydrogen i ferd med å bli innfaset i ferjetrafikken.

Flere ruter er nedlagt etter 1990. Dette gjelder Haugesunds-ruten med hurtigbåt. Også ferjesambandet Stavanger – Tau og Ropeid – Sand er nedlagt. De siste 20 årene har Rogaland vært et foregangsfylke ved innfasing av lette og mer energieffektive hurtigbåter, der noen er hybride og bruker biodrivstoff og batteri, samt at en hurtigbåt i et kortere samband er helelektrisk. Alle ferjer og hurtigbåter som fortsatt nytter fossilt drivstoff, har den siste og beste rensing av utslipp. I sum ligger derfor utslipp fra den totale kollektivtrafikken i Rogaland langt foran planene om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030.

I fylkestingets vedtak 15. juni 2021 om nytt hurtigbåtanbud, og som Kolumbus nå har avlyst uten dekning for dette i Fylkestinget, var det sagt at tilbydere skal vektes med 70 prosent på pris og minst 30 prosent på miljø. I en slik sammenheng er det naturlig å spørre: Fra når skal grunnlaget for 30 prosent på miljø regnes? Som sagt innledningsvis tar klimaplanen utgangspunkt i 1990. Samtlige hurtigbåter som trafikkerer ruter for Kolumbus i Ryfylke i dag, har redusert utslippene fra hurtigbåter i 1990 med mer enn 30 prosent og målet er derfor allerede oppnådd.

El -og hydrogendrevne båter kommer

Jeg mener selvsagt at bedre og enda mer miljøvennlige teknologier skal fases inn etter hvert som det er utviklet og modent for rutene i Ryfylke. Men jeg kan ikke akseptere at hurtigbåtrutene i Ryfylke bli rasert som følge av urealistiske krav til type energi. Helelektriske hurtigbåter som kan greie dagens vedtatte ruter, er ennå ikke bygget og infrastrukturen for lading på land, vil ikke være på pass før omkring 2030. Inntil slike hurtigbåter er på plass, må det derfor lyses ut nytt anbud der det fortsatt settes krav til miljø og pris.

Men her må vi ikke komme i en situasjon der ruter i Ryfylke blir nedlagt fordi det blir stilt urealistiske krav til båtmateriell. Dersom det tillates hurtigbåter av samme type og inntil samme utslipp som dagens hurtigbåter, er Rogaland godt innenfor fylkets krav om samlet reduserte utslipp fra kollektivtrafikken på minst 50 prosent med 1990 som utgangspunkt frem til det er realistisk å få helelektriske, enten ladbare eller hydrogendrevne hurtigbåter.