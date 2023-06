Gneldret de eldres vaktbikkje for høyt?

Innsenderen synes det er synd at jobben til Bente Lund Jacobsen (bildet) som Eldreombud legges ned.

Solbjørg Bjelland Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Hurra for den rød-grønne regjering! Loven om Eldreombud ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2020 med en bevilgning på ca. 10 millioner kroner til årlig drift. Ombudet skulle fungere som en vaktbikkje i systemet og fremme eldres interesser på alle samfunnsområder. Men allerede etter to år, ble det i statsbudsjettet for 2023 foreslått nedlagt. Så 1. juli sier Regjeringen opp Bente Lund Jacobsen, med samtykke fra SV, og vi har ikke lenger et landsdekkende Eldreombud.

Jeg lurer på om vaktbikkja gneldrete litt for høyt og stilte for mange vanskelige spørsmål. 10 millioner sparte penger av statens forventede utgifter på nesten 1,8 milliarder kroner, kan iallfall umulig forklare oppsigelsen ...