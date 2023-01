Kultur for lesing er viktigare enn leselyst

DEBATT: Det er ikkje berre å løfte fram den individuelle lesinga i jakta på leselyst. Kanskje er heller ikkje leselyst det viktigaste?

På ein skule som har etablert ein kultur for lesing er det rom og strukturar for å kjenne igjen og dyrke den interessa som har oppstått.

Monica Gundersen Mitchell Førsteamanuensis, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS

Debatt om lesing er alltid spennande, og med stort engasjement las eg både nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og norsklektor Gunhild Abelsnes sine nylege innlegg. I særleg sistnemnde sitt innlegg deler eg i stor grad same forståing, og skulle ønskje at alle lærarar jobba slik Abelsnes gjer. Dessverre veit vi frå forsking at jakta på rett svar og verkemiddel i tekstane framleis er utbreidd. Myhre har derfor også eit poeng i kommentaren sin den 7. januar.

Leselyst kling godt

Men, at elevar ikkje les av lyst er samtidig meir komplekst enn som så. Saman med omgrep som leseglede og leseinteresse forstår dei fleste kva ein meiner når ein snakkar om leselyst. Men leselyst har også noko normativt over seg. Det er noko du bør føle – altså lyst til å lese – fordi det er bra for deg. Er det noko vi veit at ungdom ofte finn vanskeleg, er det å lytte til råd frå velmeinande vaksne. Her er eg einig med Arne Svingen som i ein kronikk i Aftenposten i november i fjor som skriv at den største feilen vi gjer er å presentere bøker som «noko som er bra og sunt for deg».

Om du spør elevane som ikkje liker å lese, men som likevel vart fanga av boka som blei lest høgt i klassen, vil dei vanskeleg innrømme at dei har leselyst. Dei identifiserer seg jo ikkje som lesarar, dei driv ikkje med lesing. Nettopp difor er heller ikkje leselystomgrepet relevant der og då. Det viktige er det gode møtet med boka som akkurat har oppstått og framtidige gode, engasjerande møter med litteratur og tekstar, gjerne i form av klasserommet som ein lesesirkel, slik Abelsnes foreslår.

Eit fjernt mål

I ei undersøking frå Danmark om danske barn si lesing har dei eit liknande poeng, og ei oppfordring om å bruke eit utvida språk om leselyst. Bakgrunnen er anerkjenninga av at barn og unge ikkje alltid har lyst til å lese, dei har heller lyst til noko anna. Det er likevel relevant å jobbe med leselyst, men då med ei breiare og utvida tilnærming, kor leselyst er eitt element blant fleire. Det er nettopp det som er poenget, tenkjer eg. Om vi berre ser på leselyst frå eit individuelt perspektiv, er leselyst for mange eit fjernt mål. I skulen kan vi ikkje vente på den personlege leselysta før vi skal gjere noko. Med ei breiare tilnærming til lesing i skulen, kan vi leggje til rette for ei meir kollektiv forståing av kva leselyst kan vere.

Det viktige er å skape kultur for lesing. Med ei slik kollektiv forståing handlar leselyst om å skape eit lesestimulerande miljø med positive haldningar til lesing. Det handlar om å legge til rette for leseaktivitetar som har ein verdi her og nå, og som både inviterer til oppleving og læring. Dette igjen er eit langsiktig arbeid kor arbeid med lesing blir synleggjort og prioritert over tid. Det handlar altså om å skape ein kultur for lesing. Det er ikkje åleine bak boka at vi klarar å fange dei etter kvart mange elevane som ikkje likar å lese og som heller ikkje identifiserer seg som lesarar. Det er faktisk lite sannsynleg at elevane finn lyst til å lese i ein leselystkampanje som skjer som ein happening i skulen.

Lett å gøyme seg

Strategiane er mange medan ein ventar på at kampanjen skal gå over: å gøyme seg bak boka medan dei lèt som dei les, hyppig bøtter bok, som igjen ofte er for vanskeleg eller for lett, for deretter å smyge fram mobilen for å sjekke siste status. Derimot, i klassefellesskapet av lesarar kan gode tekstopplevingar finna stad, akkurat slik Abelsnes skriv. Og nettopp her kan også ei gryande leselyst vekse fram. Sjå for deg at klassen har arbeida med eit tema, og som lærar har du kanskje lese ei bok høgt for elevane. Dei er fascinerte, interesserte og engasjerte, og for nokre elevar var det nettopp denne boka eller dette temaet som vekka interessa for lesing og læring.

På ein skule som har etablert ein kultur for lesing er det rom og strukturar for å kjenne igjen og dyrke den interessa som har oppstått. Eit ope, velfylt skulebibliotek, i eit rom som innbyr til lesing og ein skulebibliotekar med tid nok til å drifte, formidle og samarbeide med læraren, er kjernen i eit slikt arbeid. Myhre seier det trengst kampanjar, stimulering og strategiar for å opne litteraturen og lesinga for nye generasjonar. Han blir høyrd. Regjeringa har allereie starta arbeidet med ein strategi. Eg håper det blir ein kultur for lesing-strategi.