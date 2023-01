Nye politi­kontorer svekker politiets beredskap

DEBATT: Hva skal en velge? Nye politikontorer, eller flere folk i arbeid?

Jarle Utne-Reitan Leder, Norges Politilederlag Sør-Vest

Regjeringen oppretter ni nye politikontorer nå og 20 i løpet av stortingsperioden. Det er absolutt ingen gladsak, selv om det gjøres under dekke av at det skal gi innbyggerne tryggere lokalsamfunn.

Regjeringen mener det skal ha en forebyggende effekt ved at flere får se politiet i det daglige, og ved at politiet skal bli bedre kjent med lokalsamfunnene de er satt til å betjene.

Aktiviteten må ned

Dette skjer samtidig som politiet har fått signaler om at politibudsjettet for 2023 blir stramt. Opprettelsen av nye politikontorer er beregnet å koste 75 millioner kroner, kroner som skal tas fra politiets stramme budsjett.

Signalene om det stramme budsjettet for 2023 er så sterke at ledere i Sør-Vest politidistrikt allerede har fått beskjed om å forberede seg på at aktiviteten må reduseres med 3 prosent dette året. Det letes etter politistillinger som kan holdes ledige slik at en ikke går ut av 2023 med overforbruk.

Det innebærer at det blir færre politiansatte i arbeid og færre politifolk i kontakt med innbyggere i by og land.

Symbolpolitikk

Det er ikke tomme politikontorer som gir lokalsamfunnene økt trygghet og beredskap. Det er politifolk i arbeid. Penger kan bare brukes én gang. Budsjettet må fordeles på blant annet husleie og lønn til ansatte. Hva skal en velge? Nye politikontorer, eller flere folk i arbeid? Valget burde være veldig enkelt. Den tryggheten tomme politikontorer skaper er falsk.

Politiet og de politiansattes fagforeninger har samlet uttrykt seg kritisk til planene om å opprette 20 nye, unødvendige politikontorer. Det er symbolpolitikk som ikke har politifaglig forankring. Det er også svært dårlig utnyttelse av offentlige midler.

Heller tillit

Norges Politilederlag Sør-Vest mener regjeringen heller burde vist politidirektøren og de lokale politimestrene tillit. Tillit til å organisere polititjenesten på en måte som ga mest mulig trygghet og best mulig beredskap for hver enkelt krone fremfor å detaljstyre hvor det skal ligge politikontorer. Denne detaljstyringen står i kontrast til tillitsreformen som regjeringen har bebudet.

Norges Politilederlag Sør-Vest mener at justis- og beredskapsministeren bør legge større vekt på økt trygghet og bedre beredskap enn på flere tomme politikontorer. Særlig i den sikkerhetspolitiske situasjonen som nå råder.