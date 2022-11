Karl Ludvig Reichelt – misjonær mellom Øst og Vest

KRONIKK: I år er det 100 år siden Kina-misjonæren Karl Ludvig Reichelt begynte sitt dialogiske misjonsarbeid i møte med buddhistiske og daoistiske munker.

Den kristne misjonæren Karl Ludvig Reichelt mediterer med buddhistiske munker i pilegrimshallen i Nanjing i Kina.

Notto R. Thelle Professor emeritus, Det teologiske fakultet, UiO

Karl Ludvig Reichelt (1877–1952) kom til Kina i 1903 med alle de tradisjonelle forestillingene om hedenskapets mørke som skulle beseires med evangeliets lys.

Reichelt som pilegrim på vei til nye vandringer.

Men hans erfaringer som pionermisjonær og prestelærer forandret hans syn på andre religioner. Gud har satt spor etter seg i alle religioner og kulturer, mente han, og disse sporene peker mot Kristus.

Buddhismen skulle ikke beseires. I stedet skulle man vinne buddhistene «ad indre veier», slik at de med sin «hellige egenart» kunne få sin plass i Kristi helligdom som «en straalende juvel i hans krone», som han formulerte det i 1922.

Det året begynte han sitt dialogiske misjonsarbeid i Nanjing. Det ble omtalt som Buddhistmisjonen, men var støttet av Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Konflikt og forsoning

Med sin åpenhet for kinesisk religion og kultur endevendte Reichelts datidens forestillinger om misjon. Det var så provoserende at han i 1925 måtte gå ut av Det Norske Misjonsselskap (NMS) og i 1926 opprette Buddhistmisjonen som et eget selskap, i dag Areopagos.

Den utløsende årsaken til bruddet var Reichelts holdning til den norske kirkestriden som preget 1920-tallet. NMS hadde gått inn for de konservatives parole at man skulle unngå alt frivillig samarbeid med liberale teologer. Det kunne ikke Reichelt godta.

I tillegg kom den økende kritikken fra noen av Reichelts kolleger som mente at hans åpenhet for buddhismen førte til synkretisme (religionsblanderi). Denne anklagen ble etter hvert den viktigste kritikken mot Reichelts arbeid. De konservatives hovedtalsmann, Ole Hallesby, gikk til heftige angrep og proklamerte at Reichelt forkynte et amputert evangelium som ikke kunne frelse noen hverken i Kina eller i Norge.

Slike holdninger ble sittende igjen lenge. Bare motvillig og nølende har konservative misjonskretser innrømmet at Reichelt hadde et viktig anliggende. Nå har hans tanker og praksis i slått gjennom i kirke- organisasjonsliv på nesten alle nivåer: en større åpenhet for Østens visdom, et levende engasjement i dialogen med andre religioner, og en ny sans for meditasjon og retreatarbeid. Reichelt foregrep alt dette og er en viktig inspirator for det som har skjedd.

Da Misjonshøgskolen (nå VID Stavanger) i 2003 opprettet den årlige Reicheltdagen i samarbeid med Areopagos, var det en viktig symbolhandling. Endelig kunne den forkjetrede Kina-misjonæren vende tilbake til den misjonsskolen som hadde gitt ham så mye, og til det misjonsselskapet (NMS) han hele livet hadde omgitt med stor kjærlighet.

Fra teori til strategi

Reichelts tro på at Gud har gitt seg til kjenne i skaperverket og i menneskers religiøse søken, var ikke fremmed for bibelske innsikter og teologisk ettertanke. I datidens progressive misjonstenkning hadde forventningen blitt utfoldet i en optimistisk oppfyllelsesteologi. På samme måte som Jesus ikke kom for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle dem, så man på religionene som en forberedelse for kristendommen.

Det unike i Reichelts virksomhet var at han omformet denne teologien til en konkret strategi ved å skape institusjoner som brukte buddhistiske og kinesiske uttrykksformer for å bygge bro til «de andre» – i språk og tankegods, liturgiske former og arkitektur.

Norske misjonsvenner var vant til omvendelsesfortellinger om mennesker som kom fra hedenskapets kompakte mørke til evangeliets lys. Reichelt ga dem i stedet fortellinger om mennesker som gjennom lyset i hedenskapet – representert ved buddhismen – fant veien til kristendommens lys.

Denne åpenheten skapte usikkerhet og kritikk, men også stor begeistring blant kulturåpne kristne – også innen NMS. «Det var som om veggene vek og taket fløi bort, fordi Gud selv vokste foran oss, så stor at han sprengte alle menneskers tankers bånd», skrev forfatteren Kari Gløersen i 1922. Hun og mange andre opplevde at de endelig kunne puste fritt i forventningen om at Gud var virksom også i andre religioner og kulturer.

Øst møter vest

Kirken på Tao Fong Shan («Fjellet der Logosvinden blåser») i Hongkong, nærmest en miniatyr av Himmeltempelet i Beijing, ble etablert av Karl Ludvig Reichelt i 1930.

I Nanjing på 1920-tallet, deretter i Hongkong fra 1930 til sin død, utviklet Reichelt det han kalte «kristne klostre for buddhistiske munker», det vil si institusjoner der buddhister og kristne kunne møtes i tillit og åpenhet, i en atmosfære tilpasset kinesisk kultur med meditasjon, stillhet, studier, samtaler og arbeid. Her kunne munkene møte kristne som ikke så ned på deres religion, men ga rom for deres tanker og inviterte til en likeverdig samtale.

Ikke minst var gudstjenestene et viktig møtested med en tydelig Kristus-forkynnelse og en like tydelig sans for buddhistiske symboler og tankegods. Stedene ble også kalt «broderhjem» ut fra tanken om at alle som søker sannheten, er brødre og venner.

Den første skissen av det planlagte kristne klosteret for buddhistiske munker, tegnet av NMS-misjonæren Nikolai Kjær.

For noen av Reichelts norske kritikere var dette bare «usmakelig», en meningsløs blanding av religionene. Andre ble dypt berørt av atmosfæren med røkelse og liturgiske former inspirert av buddhismen, og ikke minst stillheten «som var så dyp at man kunne høre sitt eget hjerte slå», som en besøkende formulerte det.

Fra sin utpost i Kyoto skrev den buddhistiske filosofen og forfatteren D.T. Suzuki en entusiastisk rapport om gudstjenesten med dens «forfinede religiøse atmosfære som var rotfestet i Kinas religiøse sjel».

På tross av fattigslige kår i Nanjing på 1920-tallet, ble arbeidet kjent over hele Kina. I løpet av vel fire år hadde Reichelts broderhjem tatt imot over 5000 buddhistmunker og andre religiøst søkende mennesker. Stedet ble faktisk registrert i buddhistiske oversikter over pilegrimsruter.

I Hongkong på 1930-tallet fikk arbeidet også en gedigen arkitektur og ytre struktur som markerte ønsket om gi kristendommen en form som harmonerte med kinesiske og buddhistiske idealer. Dialogsenteret Tao Fong Shan ligger der fremdeles som en ikonisk manifestasjon av drømmen om å skape et åndelig kraftfelt der øst og vest kunne møtes.