La oss få flere jålenavn i Stavanger!

Vi bør ikke nøye oss med Akropolis-høyden. Hva med å kalle Domkirken Sacre Coeur?

Egil Rugland Stavanger

DEBATT: Her om dagen var det nok en vennlig sjel, også hun over 40 år, som mildt dultet meg på ryggen.

– Hvordan gikk det med forslaget om å bygge nytt teater på Lagård som noen fortsetter å kalle Paradis?

– Tja. I vennekretsen var det positive reaksjoner, men ikke all verden ellers.

– Hva med det sørgelige navnet Akropolis-visjonen om teater- og museumsprosjektet på Eckhoffhøyden? Noen tilbakemeldinger?

– De fleste rister på hodet og lurer på hvordan det er mulig å komme opp med et så jålete navn. Men noen ville følge opp jåleriet og kom med nye forslag på bygg i byen som vi kan endre navn på.

– Hva da?

– Domkirken blir Sacre Coeur.

– Bra.

– SR Bank Arena blir Old Trafford, noen foreslo New Trafford til og med.

– OMG.

– Kunstmuseet ved Mosvannet blir Tate Modern.

– Bravo!

– Det nye høyhuset i Knud Holms Gate, K8, blir Tower of Stavanger.

– Nå snakker vi.

– Skal vi ta en til?

– Kom igjen.

– Kannikbekken blir Seinen.

– Tres bien.

– Mer?

– Jeg tror at det holder nå.