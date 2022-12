Åpenhet i skattelistene kan gi mindre ulikhet

Bedre og mer åpne skattelister er en del av løsningen på hvordan det kan bli mer åpenhet og kunnskap om Forskjells-Norge.

Marie Sneve Martinussen Nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt

DEBATT: Roy Steffensen (Frp) er redd for at fattigdom skal bli mer synlig med åpne skattelister. Vi mener at det er fattigdommen som er problemet, ikke at det er åpenhet om det.

Rødt har foreslått at skattelistene skal oppgi reell inntekt og formue. I et debattinnlegg skriver Roy Steffensen i Frp at han ikke støtter forslaget.

I motsetning til hva mange tror, opplyser ikke skattelistene om hva folk faktisk tjener og har i formue. Kjell Inge Røkke sto for eksempel oppført med 0 kroner i inntekt i skattelistene i 15 år, selv om han åpenbart hadde inntekter vanlige folk bare kan drømme om.

Reitan-familien står oppført med en formue på 16 milliarder kroner i skattelistene. En enorm pengebinge, men dette tallet stemmer faktisk heller ikke. Ifølge bladet Kapital er de god for 64 milliarder kroner.

Vi har også foreslått at skattelistene skal bli mer åpne. Etter at den blåblå regjeringen innførte restriksjoner på skattelistene, har ni av ti søk blitt borte. OECD-rapporten «Does Inequality Matter?» slår fast at kunnskap om økonomisk ulikhet får betydning for folks holdninger og politiske preferanser om skatt og utjevning.

Rapporten viser også at det er store forskjeller i befolkningens oppfatning av hvor stor ulikheten faktisk er. I dag underslås den reelle økonomiske ulikheten i makt og rikdom i det norske samfunnet. Bedre og mer åpne skattelister er en del av løsningen på hvordan det kan bli mer åpenhet og kunnskap om Forskjells-Norge. Det er viktig demokratisk, ettersom informasjon om ulikhet fører til større krav om å redusere ulikheten.