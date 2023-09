Matauk i byen er blitt til en perle på Storhaug

DEBATT: Hvorfor har kommunen sagt nei til å utvide området for urban matauk på Storhaug? Dette gir jo mer glede for insekter og folk enn en anonym plen.

Noe av det unike er jo at denne grønnsakhagen ligger nær der mange mennesker bor. Man trenger verken bil eller buss for å komme dit.

Toril Hagen Stavanger

Storhaug har fått et byandelslandbruk! Som Storhaug-beboer så jeg i fjor til min forundring hvordan noen ildsjeler forvandlet en ubrukt og overgrodd gressplen i Emmaus til en frodig hage.

Rader på rader vokste frem med allslags grønnsaker, urter og blomster. Frukttrær og bærbusker ble plantet, og et estetisk gjerde av tynne trespiler ble satt opp for å holde rådyrene ute. Men alle forbipasserende var høyst velkomne inn, da området alltid står åpent.

At et slikt tilbud vokste frem midt i en folkerik bydel, var helt enestående. Jeg kunne ikke annet enn å sette meg på en venteliste for kjøp av andel, selv om jeg ble fortalt at jeg kunne måtte vente flere år da ByAuk hadde et begrenset areal til sin disposisjon.

På et andelslandbruk betaler men for en andel og forplikter seg til å delta på noen dugnader, mot at man kan få høste av grøden. Det er ren mat uten bruk av sprøytemidler hos ByAuk.

Et overraskende nei

Også i år har vi gleden over å se hvordan grønnsakene og blomstene forvandler området til en liten Edens have. Og mange er de som ønsker seg en andel for å kunne dyrke sine egne grønnsaker. Men arealet som ByAuk låner av kommunen i låneperioden 2023–2025 er begrenset til ca. 2,5 mål, og de har derfor søkt kommunen om å få utvide arealet.

Til min store forundring kunne vi tidligere i år lese i Storhaugposten at Stavanger kommune ved kommunaldirektøren har sagt nei til utvidelse, da området er regulert til park og friområde og at Storhaug bydel har minst grøntareal per innbygger. Faktisk foreslo han at driften kunne legges om til besøksgård, nabolagshage eller flyttes til et landbruksareal som Stavanger kommune disponerer.

Da kan jeg henvise til hagekassene som nylig ble fjernet ved St. Johanneskirken, overgrodde og ubrukte. Det trengs nemlig ildsjeler for at en nabolagshage og skal fungere. ByAuk har nå tre svært engasjerte drivere på fulltid, og grønnsakshagen blir besøkt av både barnehager, sykehjem, skoleklasser og 4H, for å nevne noen. Disse har også fått kjøpe andeler.

Noe av det unike er jo at denne grønnsakhagen ligger nær der mange mennesker bor. Man trenger verken bil eller buss for å komme dit. Hagen gir læring, inspirasjon, glede og matauk, og den er åpen for alle besøkende selv om grønnsakene er forbeholdt andelseierne.

Dette er bedre enn plen

Har kommunaldirektøren og representanter for Stavanger kommune tatt turen ned og sett med egne øyne hvilket fantastisk mangfoldig og frodig grøntområde som er skapt i Emmaus? Det er noe helt annet enn en anonym grønn plen som gir lite liv til verken insekter eller mennesker.

Området er ikke blitt brukt av noen, heller ikke det området som søkes utvidet. Ja, selv en del av den øverste plenen nedenfor grønnsakhagen mot sjøen mener jeg fint kan bli benyttet til grønnsakdyrking. Få mennesker bruker denne plenen siden det ikke er sandstrand i bukten nedenfor.

ByAuk er i dialog med kommunen om utvidelse og venter med spenning på svar. De får så mange positive tilbakemeldinger på driften av forbipasserende og andelseiere og ønsker sårt å tilby flere byboere gleden ved å dyrke og spise egenproduserte grønnsaker. Jeg kan ikke forstå at dette grøntområdet kunne blitt brukt på en mer positiv og bærekraftig måte for byens innbyggere. Det er sterkt å håpe at Stavanger kommune innser hvilken perle ByAuk er blitt i Emmaus, og at de stiller seg positive til utvidelse av området!