Det samme kunne hende oss som leger også

75 legekollegaer stiller seg bak fastlege Geir Pasi Gilje, som har mistet retten til å sykmelde pasienter.

Debatt

Innlegget er signert av 75 leger (se nederst)

DEBATT: Å miste retten til sykmelding er nærmest å regne som et yrkesforbud for en fastlege.

Allmenn­lege­utvalget i Stavanger ble over­rasket, skuffet og be­kymret over å lese om fast­lege­kollega Geir Pasi Gilje i Sandnes, som ble fratatt retten til å syk­melde i ett år.

Viktig for pasientene

Takster for sykmelding er utløst i ca. 20 prosent av fastlegers konsultasjoner i Norge. Sykmelding og oppfølging av sykmeldte er en vesentlig og viktig del av fastlegearbeid. Samtidig er mulighet for å kunne bli sykmeldt når en har behov for det, en særdeles viktig sak for våre pasienter.

Å miste retten til sykmelding, er nærmest å regne som et yrkesforbud for en fastlege.

Samtidig blir pasienten kastet ut i en usikker tilværelse, hvor de ikke vet hvor de skal henvende seg ved behov for dokumentert sykefravær. Dette kommer på toppen av en pågående fastlegekrise, hvor over 200.000 norske pasienter står uten en fast lege.

Allmennlegeutvalget kjenner saken gjennom mediene, inkludert vitnesbyrd fra Giljes pasienter. I tillegg har flere av oss kjennskap til Gilje som en samvittighetsfull og pliktoppfyllende lege.

Statssekretær Tomas Norvolls opptreden i Dagsnytt 18 den 27. mars – hvor han harselerer med leger som mister rett til sykmelding, og antyder at det ofte er korrupsjon som ligger bak – finner vi særdeles usaklig. Påstandene faller på sin egen urimelighet.

Stopp!

Et samlet allmennlegeutvalg i Stavanger stiller seg bak Gilje, og vi kan med hånden på hjertet si: Hvis dette kunne hende ham, kan det også hende med oss.

Vi oppfordrer Nav kontroll til snarest å avslutte denne typen forfølgelse og straff av fastleger, og oppfordrer til dialog, samarbeid og veiledning.

Dette innlegget er signert av følgende fastleger, fastlegevikarer og LIS1-leger i Stavanger:

Peter Christersson, Camilla Amalie Tufto, Morten Munkvik, Kari Tau Strand Oanes, Line Cecilie Møller Christiansen, Preben Ogne, Eli Fjeld Falnes, Camilla Steinsbø, Maria Voktor Borgen, Tord A. Haaland, Ivar Halvorsen, Vanja Alves, Lene Sunniva Kvam-Johannessen, Thusjanty Yogalingam, Eirik Viste, Geir Henanger, Harald Bjørnestad, Solveig Hovland, Jan Robert Johannessen, Dag Rune Østhus, Kristian Oppedal, Stian Ellingsen Lobben, Matias M. Rake, Thomas Brodschöll, Pia Skoglund, Tiril Stueland Bertelsen, Stine Wiedswang, Hege Svangtun, Magnus Kartevold, Konstanse Devold, Espen Stangeland, Melissa Alvestad, David Stendahl, Trond Høibø, Mona H. Andreassen, Camilla Sandvik Andersen, Guro Gjesdal, Geir Helge Waaler, Tine Robberstad, Hosea Binyam, Julie Olimstad, Bjarte Helgøy, Sigmund Worsøe Berg, Julie Hustad, Annbjørg Søreide, Vegard Løkken Aase, Arild Lothe, Lis Verner Hansen, Anne Hegelstad-Bielak, Paal Andre Skjærpe, Karoline Tyberø, Kristin Medhus, Mira Noltemeyer, Per T. Haaland, Petter Enoksen, Lise Heidi Vaaland Dybdahl, Anita Fjukmoen, Morten Hovdet, Hassan Khan Ahmed, Rune Danielsen, Vidar Hodneland, Jacques Honoré, Margaret Oshaug, Karen Christensen, Tore Hjortland, Inger Marie Godeseth, Stine Kvinnsland, Silje Heggheim, Laila Frette, Einar M. Hansen, Ina Jacobsen, Møyfrid Müller, Saadiya Javid, Ruth Midtgarden og Per Ivar Johannessen.