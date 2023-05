To nye skoler må erstatte gamle Vaulen skole

DEBATT: Debatten om Vaulen skole har preget stavangerpolitikken i mange år. Det er på høy tid at gamle Vaulen skole erstattes med en ny skole, det er alle enige om.

Mette Vabø Ordførerkandidat, Stavanger Venstre

Likevel mener vi i Venstre at det ikke er for sent å stoppe og tenke seg litt om. Det er nemlig sant som FAU-leder Fay Veronika Kristensen skriver: Den planlagte skolen er altfor stor for tomten og uteområdene tilfredsstiller ikke nasjonale krav.

Ikke for seint å tenke nytt

Skal det virkelig være sånn at fordi politikerne i valgtider har lovet en ny skole så skal vi eksperimentere med barnas trivsel og bygge en skole som blir altfor trang? Nye Vaulen skole slik den er planlagt nå, vil innebære for små utearealer og delte friminutt. Er det virkelig det vi ønsker for barna våre? Nei, mener vi i Venstre. Vi mener at Stavanger kommune skal bygge skoler som tilfredsstiller nasjonale krav til utearealer. Nå som saken er til behandling i departementet, er det ikke for sent å tenke nytt for Vaulen-elevene.

Venstre har hele tiden tatt til orde for å bygge to nye skoler framfor en i denne kommunedelen. Vi ønsker ikke å eksperimentere med barnas læringsmiljø og trivsel for å spare kommunen for penger. Å investere i gode skolebygg er en viktig investering i framtiden, og for vår del er barnas læring og trivsel kommunens aller viktigste oppgave. Derfor har vi tatt til orde for at det skal bygges to skoler fremfor en. En skole bygges på eksisterende tomt, mens en skole nummer to bygges på en annen tomt. Fortrinnsvis har vi ønsket oss Coop-tomten på Mariero, men vi er også villige til å vurdere andre lokasjoner i kommunedelen. Hinna kommunedel og områdene rundt Mariero og Jåttå er betydelige vekstområder for kommunen. Dette er en del av kommunens villede byutviklingspolitikk der det skal fortettes langs kollektivaksen, og da må kommunen svare med tilstrekkelig med skoleplasser av god kvalitet i området.

Nå vil det settes opp midlertidig skole ved Sørmarka Arena i byggeperioden. Denne vil tilfredsstille skolens behov for moderne lokaler på en god måte. Det er absolutt en mulighet å benytte disse lokalene for de elevene som etter hvert vil gå på en ny skole nummer to.

De andre partiene vil ha det til at denne situasjonen er låst, men vi i Venstre mener at det helt klart er mulig å neddimensjonere den planlagte skolen og heller bygge en annen skole. Det er ikke for sent å trekke i nødbremsen her!

Fortjener langt bedre

Jeg håper selvsagt at også flere andre partier ser galskapen med den planlagte store skolen på eksisterende skoletomt. Fremtidens elever fortjener langt bedre enn å stues inne i en skole som er overdimensjonert i forhold til tomten.