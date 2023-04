Norge har en ny strategi for digitalisering i barnehager og skoler. Vil den virke?

KRONIKK: 20. april lanserte regjeringen og KS en ny strategi for digital kom­petanse og infra­struktur i barne­hage og skole. Ambisjoner er store og vil kreve en handlings­plan som inkluderer alle elementene av det digitale øko­systemet – og et til­svarende bud­sjett. Vil disse følge med?

Digitalisering i barnehager og skoler må følges opp med solide studier for å identifisere de gode løsningene.

Natalia I. Kucirkova Professor og forsker ved UiS

I strategien vektlegges spørsmål rundt informasjonssikkerhet, personvern og universell utforming. Dette er kjernekriterier, men i forskningen er de bare grunnlaget for at teknologien faktisk har positivt læringsutbytte for brukeren. For «kunnskapsbasert innovasjon» beskrevet i strategien trenger vi å måle læringsutbyttet, altså effekt og effektivitet. Slike forskningsstudier er dyre.

I land med mye innovasjon innen EdTech-bransjen (Educational Technology), som England eller USA, brukes det randomiserte kontrollstudier for å finne ut om en løsning virker. En slik studie koster omtrent 6,5 millioner kroner per en løsning. Resultatene kan bli usikre, og ulike sykluser av mindre slike studier må gjentas.

For smått i Norge

I Norge testes digitale læremidler som regel med mindre studier. Mange av disse er interessante, men vil ikke telle som objektive eller strenge nok, basert på internasjonale kvalitetskriterier. Samarbeid mellom industri og barnehageforskning er ikke en del av implementeringen eller formell norsk forskningsutdannelse.

I Stavanger forsøkte vi å lage en ny modell for samarbeid med EdTech-bransjen, og den fungerer bra, men per i dag er alle selskapene i dette programmet utenlandske. De er enten store nok for å dekke kostnadene selv, eller får disse dekket gjennom filantropiske tilskudd fra private. For mer mangfold i markedet trenger vi dedikerte støttemekanismer for å sikre evidens for effekt og effektivitet for mindre og nystartede bedrifter.

Strategien nevner viktigheten av å innhente erfaringer internasjonalt, men kun i forhold til kunstig intelligens. Det som skiller etablerte forskningsprogrammer internasjonalt fra det norske, er tett samarbeid mellom akademia og skoler. På det siste globale møte om EdTech Testbeds diskuterte vi utfordringene i forhold til bærekraftige støttemekanismer og tilgang til skoler for testing. I USA betaler de lærere for dette, i Sverige jobber de tett med lærere gjennom SwedishEdTest og i Finland leder Helsingfors kommune arbeidet.

En felles tjenestekatalog kunne

være en elegant løsning for

de skandinaviske landene også.

Systematisering

Et dedikert nasjonalt senter for digital læring, enten uavhengig eller som en del av Utdanningsdirektoratet eller KS, kunne sørge for at gode løsninger prøves ut i barnehager og skoler på en systematisk måte for hele bransjen. Gode løsninger vil da legges til katalogen av anbefalte ressurser, som regjeringen nevner flere ganger i strategien. En slik katalog må forvaltes av det offentlige, ellers risikerer vi at en privat aktør lager en fantastisk plattform som etter et par år lukkes bak betalingsmur (som nylig skjedde med Common Sense Media).

Siden etablering av en slik katalog krever betydelige ressurser, samarbeider land ofte med lignende nasjonale læreplaner og læringsverdier. En felles tjenestekatalog kunne være en elegant løsning for de skandinaviske landene også. Som nevnt på lanseringskonferansen, har Sverige og Danmark lignende utfordringer som Norge og er åpne for å dele beste praksis.

Realisme

Digitalisering berører alle samfunnssektorer i ulik grad av dybde, og jo mer vi snakker om det, desto mer ser vi hvor komplekst det er.

Den nye strategien for digitalisering i barnehager og skoler avspeiler det store bildet i digitaliseringsprosessen, og vi kan alle ønske strategien velkommen ved å finne vår plass i den.

Neste steg er realistisk budsjett og handlingsplan for å bringe visjonen i tråd med virkeligheten.