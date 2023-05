Henrik Steffens, romantisk influenser og aktuell i dag

KRONIKK: Naturforskeren, filosofen og forfatteren Henrik Steffens – født i Stavanger 2. mai 1793 år siden i dag – var «Norges bortblåste laurbærblad», ifølge Henrik Wergeland.

Marit Victoria Wulff Andreassens illustrasjon til 250-årsjubileet for Henrik Steffens’ fødsel.

Benedikt Jager Professor i tyskspråklig kultur og litteratur, UiS

13. februar 1845 skrev N.F.S. Grundtvig et hyllingsdikt til sin venn og fetter Henrik Steffens (1773–1845), som akkurat var død: «Lynildsmand, som for mit Øie / I det aarle Morgengry / Lig en Engel fra det Høie / Væltet Stenen bort paany.»

At teologen Grundtvig ser fetterens gjerning i forlengelsen av den bibelske påskefortellingen, gir Steffens, som ble født i Stavanger 2. mai 1773, en voldsom status.

Hvordan står det til med kjennskapen til Steffens i dag?

Formidlingen om Steffens liv og virke inngår som del av i Stavangers 900-årsjubileum. Han markeres med et bredt anlagt symposium ved Universitetet i Oslo tirsdag, onsdag blir det Steffens-salong på Stavanger maritime museum, som har hans fødested og barndomshjem som del av sin bygningsmasse.

Slo gnister

Henrik Steffens, litografi av Franz Krüger (1828), etter Friedrich Jentzen.

Hvem var dette mennesket som hans fødeby i år også hedrer med en egen kon­feranse i september og et nytt veggmaleri i Nedre Strandgate som kan skues fra 3. mai?

Skal man tro Grundtvig og mange andre, slo det gnister av Henrik Steffens. I dag ville vi ha sagt at han var en influenser med et hav av følgere. Mens vår tids stjerner på denne himmelen er opptatt av kropp, sminke og interiør, var han opptatt av filosofi, litteratur og naturvitenskap.

Og han levde i en spennende tid.

Tiden etter den franske revolusjonen i 1789 kjennetegnes av enorme politiske, sosiale og teknologiske omveltninger – moderniteten lå i støpeskjeen.

Som en skikkelig norsk Askeladd befinner Steffens seg ofte på rett plass til rett tid. I 1797 drar han til den tyske byen Jena og blir kjent med hele den tyske kultureliten. Jena, og i tillegg Weimar med Goethe i spissen, var på denne tiden sentrene for den unge, romantiske bevegelsen. Steffens blir kjent med og venn med dem alle; Goethe, Schiller, teologen og hermeneutikkens far Schleiermacher, naturfilosofen Schelling, Novalis.

Skildringene av disse åndelige møtene vil ingen ende ta i Steffens’ selvbiografi, som han publiserte i hele 10 bind mellom 1840 og 1844.

Fylt til randen med nye ideer og impulser drar han tilbake til København i 1802. Her holder han forelesninger over den tyske romantikken. Disse skaper ikke bare furore. De slår ned som lyn i tørt gress og utløser det åndelige oppbruddet blant de danske ungdommene Grundtvig omtaler i sitt hyllingsdikt.

Mytologien vil ha det til at Steffens – under en 16 timer lang promenade – plantet kimen til diktet «Gullhornene» i følgesvennen på turen, Adam Oehlenschläger. Dermed har han også blitt tildelt æren av å være dansk romantikks fødselshjelper.

Å begeistre og oppildne unge, intellektuelle brushoder i en tid med revolusjonære omveltninger friskt i minnet, falt den danske regenten Fredrik VI tungt for brystet. Steffens hadde håpet på en stilling ved Universitetet i København, men makthaverne fryktet hans dårlige innflytelse. Derfor måtte han dra tilbake til Tyskland, hvor han tilbrakte resten av livet.

Henrik Wergeland kalte derfor Steffens «Norges bortblåste laurbærblad» og dediserte stordiktet «Skapelsen, Mennesket og Messias» (1830) til ham.

Det er lett å se Steffens’ tanker

i sammenheng med klimakrisen

og våre dagers diskusjoner

av bærekraftig omstilling.

Naturen og helheten

Steffens var altså en av de fremste kulturformidlerne mellom det europeiske kontinentet og Nord-Europa rundt 1800. Men han er mye mer enn en viktig figur i en fjern fortid. Hvis vi kaster et blikk på det nevnte veggmaleriet, utført av stavangerkunstneren Marit Victoria Wulff Andreassen, kan vi ta tak i noen tråder som forbinder Steffens sin tid med vår egen. På sidemuren til Tveteraasgården ser vi stiliserte molteplanter i forgrunnen av en himmelstrebende fjellheim i rosa farger. Nederst et sitat av Steffens: «Frit herske den forskende aand i Eders Land, intet trangsyn lukke ude det dristigste og herligste.»

Samspillet mellom sitatet og veggmaleriets motiv sier noe vesentlig om Henrik Steffens: Han var en av sin tids fremste forskere, sannsynligvis Norges første geolog og brennende opptatt av natur som opplevelsesrom.

Både barndommen i Stavanger og senere i Trondheim, så vel som en geologisk ekskursjon til Sogn og Fjordane i ungdomsårene, skal ha gitt ham uutslettelige inntrykk.

Naturen i sin helhet var for ham en levende organisme, men noen esoteriker var han ikke. Derimot forsøkte han å forene disse «dristigste og herligste» opplevelsene med de nyeste naturvitenskapelige funn i sin tid. På denne måten ble naturen for ham aldri en ressurs som tankeløst kunne utvinnes. Han representerte den romantiske naturvitenskapens og naturfilosofiens organologiske helhetstenkning – at alt vokser organisk fra en kime.

Vitenskapshistorisk er Steffens en av de siste universallærde, en som prøvde å se helheten i en syntese av vitenskap, filosofi, kunst og religion. Det er lett å se disse tankene i sammenheng med den pågående klimakrisen og våre dagers diskusjoner av bærekraftig omstilling.

Steffens’ aktualitet i vår tid

Kan tilnærmingen, som Henrik Steffens står for, inspirere oss? Utfordre vårt økonomiske og teknologiske «trangsyn»?

Når vi vender tilbake til veggmaleriet, vendt mot huset i Nedre Strandgate 19, hvor Henrik Steffens ble født for 250 år siden, er det et poeng at det bortblåste laurbærbladet ikke er avbildet «in persona». Vi skal ikke bare feire Henrik Steffens som biografisk person. Like mye skal vi rette søkelys på en historisk konstellasjon som både har preget fremveksten av vår tid, og som stiller spørsmål ved våre vedtatte sannheter.

Konferansen ved Universitetet i Stavanger 8. og 9. september gir muligheten til å ta opp tweeten til den romantiske influenseren og til å spinne tråden videre inn i en herlig og dristig fremtid – Lykkeland revisited.