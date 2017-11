Det legges nå et løp for å få lysregulert Motorveien og en hastighet på 60 km/t i rushtiden. Dette for å få en bedre flyt av trafikken for ikke sentrumsnære innbyggere. Dette skal betales av bompenger fra bilister, og de som betaler mest fra 2018, er vel sentrumsnære bilister, bompakken på Klepp/Bryne forsvinner.

Mange gode tiltak er og blir gjort fram til 2019 med hensyn til trafikkavvikling. Eiganes- og Hundvåg-tunellen vil lette på belastningen nærmere sentrum. Schankeholen- og Åsen-påkjørselen vil da få mindre belastning og når sykehuset flytter til Ullandhaug, vil det merkes betraktelig.

Arne Hviding

Området mellom Ullandhaug og Solasplitten vil da bli enda mer belastet. Det er forslått seks felt på deler av Motorveien av enkelte, men med lysregulert motorvei vil trafikken stå i stampe utenfor Motorveien, enda mer enn den gjør i dag. Dette vil igjen føre til at Motorveien heller ikke greier å tømmes for biler, i og med at trafikken står i veinettet utenfor.

Sparer jordbruksjord

I dag er det allerede stor kø fra Madla og Hinna for å komme seg ut på Motorveien og lysregulering for å komme av. Dette kan med enkle midler gjøres noe med. Hvis Solasplitten forlenges med ca. 100 meter frem til Jåttåveien og denne utvides noe, trenger en vesentlig del av trafikken fra Madla- og Hinna-siden ikke å belaste Motorveien i det hele tatt, hvis en skal til eller fra Forus/Sola/Tananger. Dette legger mindre beslag på jordbruksjord, enn et ekstra felt langs Motorveien.

Mange samfunnstimer tapt

Vegvesenets ambisjoner med å regulere trafikk i stedet for gjøre det enklere for bilistene, er stor. Bussveien i Hillevåg er et godt eksempel på dette. Der har mange samfunnstimer gått tapt i kø, på et pilotprosjekt med lysregulering, som mislyktes. Hvor mange tomgangstimer og millioner skal gå tapt før prøveprosjektet på Motorveien viser seg og ikke holde mål?

Det ser ut som om fylkesordfører, Stavanger-ordfører og NAF går hånd i hånd med Vegvesenet og velsigner motorveiløsningen. Jeg bare undrer på om noen av disse egentlig er fra og eller representerer Stavanger?