Sultkrisen som herjer Sentral-Afrika, Afrikas horn og Jemen er kanskje den verste på 40 år. Allerede i fjor varslet FN om fare for hungersnød i Nigeria, Somalia, Jemen og Sør-Sudan. Nå er det gått et år, og katastrofen er stadig reell.

Vi må handle

FNs visegeneralsekretær for humanitære saker mener dette er den verste humanitære katastrofen siden opprettelsen av FN. Nå kan ikke verdenssamfunnet resignere. Vi må handle både på kort, og lang sikt.

I forrige uke kom det en FN-rapport som viser at det for første gang på over femten år, fra ett år til ett annet, var flere som sultet i verden.

Årsakene til hungersnød er ofte flere. I enkelte av de sultrammede landene er det menneskers krigshandlinger som fører til matmangel for millioner av mennesker. Politiske kriser og væpnede konflikter skaper hungersnød. Men vi kan likevel ikke glemme det grunnleggende utgangspunktet: Matmangelen oppstår også fordi det faktisk mangler mat. Fordi bøndene faktisk ikke får dyrket mat når det er tørke. Fordi husdyra dør når det er tørke. I Somalia er tørken inne i sitt tredje år. Dessverre kan vi vente oss flere omganger med langvarig fravær av regn og vanskeligere forhold for matproduksjon i dette området av verden.

I forrige uke kom det en FN-rapport som viser at det for første gang på over femten år, fra ett år til ett annet, var flere som sultet i verden. En større andel av verdens befolkning var rammet av sult i 2016 enn i 2015. Årsaken? Flere konflikter og klimaendringer.

Menneskene som sulter i dag trenger akutt nødhjelp. De trenger at konfliktene som rammer landene deres løses. Menneskene som risikerer å bli rammet av sult i morgen, neste år og året etter, de trenger effektiv klimapolitikk. De trenger at verdens industrialiserte land kutter sine utslipp, og at utviklingslandene slipper å gå omveien om fossil energi.

Urettferdig

Høyere temperaturer vil føre til mer tørke. Klimaendringer vil øke risikoen for hungersnød når konflikt rammer, og i verste fall øke potensialet for væpnede konflikter. Vi i Grønn Ungdom syns det er urettferdig at menneskene i det globale sør betaler prisen for utslippene vi i Vesten har stått for. Nå bør vi gjøre alt som står i vår makt for at denne urettferdigheten ikke fortsetter. Vi har et ansvar for å forebygge morgendagens sultkatastrofer.