Politikerne ser ikke alltid dette spillet og lar seg lokke av «knapper og glansbilder». I øyeblikket er det tårnhusets fortreffelighet som predikes av interessentene bak mulige 26. etasjer i St. Olav: Stavanger vil framstå som en dristig, ekspansiv, moderne by med høy aktivitet og et sprudlende sentrum.

Skyggelegger store arealer

Realiteten er at høyhus er dyre å bygge, dyre å drifte, krever derfor høy leiepris og kanskje verre, de skyggelegger store arealer og gir vindturbulens på bakkeplan. Men dette bryr ikke eiendomsutviklere seg noe om. De kvitter seg som regel med bygget straks det er ferdigstilt.

Derfor bærer kommunen et særlig ansvar for å se ting i sammenheng, holde hodet kald simpelthen, og ikke minst ta konsekvens av byens egne erfaringer.

Tomme forretningslokaler

Høyhus gir ikke mer liv på gateplan. Den som er i tvil, kan ta en tur gjennom i St. Olavs gate. Forretningslokalene står tomme. Det er andre forhold som trekker folk. Fargegata er kroneksemplet. Her myldrer det av liv, investeringene er minimale, ingen eiendomsutvikler har her vært i forkant og tatt ut verdier. Nå vurderes det å fjerne bilene fra resten av Øvre Holmegate og slik legge grunnlag for å aktivisere hele gateløpet. Det er interessant at vestre del av gata hvor det for lengst er bygd nytt, med rekordhøy utnyttelsesgrad, overhodet ikke har fått mer liv på gateplan, heller tvert om.