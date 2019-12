Når pedagogikk blir til kollektiv ingeniørkunst!

DEBATT: Målet er at ansvarlig mobilbruk skal følge fellesskapets avtalte situasjoner, inkl. respekt og ansvarlighet. Dette kan bare læres ved øving og praktisering – ikke ved disiplinering.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er bare å innse at det digitale klasserommet er kommet for å bli, enten det er snakk om mobiltelefoner eller andre kommunikative enheter, skriver Leif G. Wikene. Illustrasjonsbilde/Scanpix

Debattinnlegg

Leif Gunnar Wikene Tidligere rektor i videregående skole

Jeg registrerer at i forbindelse med årets budsjettbehandling i Stavanger kommune, går det blant annet mot felles retningslinjer for en mobilfri grunnskole. Dette til tross for en felles nasjonal politisk beslutning i den nye overordnede delen av læreplanverket hvor det blant annet understrekes at: «Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen.»

Dette betyr med andre ord at å lære elevene riktig teknologibruk og nettvett, faktisk er en av skolens viktigste og mest prioriterte oppgaver. Å parkere denne mobile nettressursen i «en hylle på gangen», blir dermed å miste en særdeles viktig læreplanfestet og sosial læringssituasjon.

Følelse av fellesskap og solidaritet

La det innledningsvis være sagt at mobiltelefoner selvsagt ikke skal være et uforutsigbart og forstyrrende element i opplæringen. Å løse denne utfordringen med forbud og kollektive sanksjoner, er imidlertid å gjøre pedagogikk til ingeniørkunst. Målet er at ansvarlig mobilbruk skal følge fellesskapets avtalte situasjoner, inkl. respekt og ansvarlighet. Dette kan bare læres ved øving og praktisering – ikke ved disiplinering. Elever som får delta i utformingen av klassens felles normer og forståelsen av disse, vil erfaringsmessig være mer villige til å etterleve dem. Det utvikles da en følelse av fellesskap og solidaritet mellom elevene og lærerne. Alle kjenner et personlig ansvar for det de har vært med på å skape.

Bruk av mobiltelefon tar helt klart av og til tar overhånd – ikke bare blant barn og unge, men faktisk i vel så stor grad hos foreldregenerasjonen, f.eks. i jobbsituasjoner, møter, o.l. Hvordan er det f.eks. i bystyresalen? Kanskje det bør plasseres et «mobilhotell» ved inngangen der for å sikre at alle politikerne følger med og ikke er i kontakt med omverdenen via sin mobiltelefon eller nettbrett?

Utvikle elevenes ansvarlighet

Hvorfor er det slik at politikere i slike saker nesten uten unntak velger den kollektive, disiplinære forbudslinjen? Som nevnt er den sosiale dybdelæringen i dagens skole like viktig som den faglige. Dette er ikke som noen hevder – ekstra, unødvendige, irrelevante og bagatellmessige oppgaver og sløsing med tid. Elevenes sosiale kompetanse og relasjonelle ferdigheter skal utvikles gjennom å møte oppståtte regel- og normbrudd som veilednings- og læringssituasjoner, dvs. hvor elevenes forståelse, begrunnelser og meninger blir etterspurt, og at de deretter får en mulighet til å komme med egne forslag til løsning som er i tråd med fellesskapets avtalte forventinger. Det handler kort og godt om å utvikle elevenes ansvarlighet og selvregulering – noe som utgjør dannelsens fundament.

For elever som gjentatte ganger og til tross for nevnte pedagogiske veiledning, ikke greier å forholde seg til de normene felleskapet har blitt enige om, må det selvsagt tas nødvendige og individuelle skritt for å endre vedkommendes forståelse og atferd.

Kommet for å bli

Når alt dette er sagt, vet vi at det eneste sikre er at både den teknologiske utviklingen og tidsånden er i konstant endring. Hva skal man f.eks. gjøre når elevene dukker opp med «mobiltelefonen» integrert i armbåndsuret eller som et «smykke» rundt halsen med en skjult ørepropp og mikrofon? Daglige kroppsvisitasjoner? Det er med andre ord bare å innse at det digitale klasserommet er kommet for å bli, enten det er snakk om mobiltelefoner eller andre kommunikative enheter. Den eneste fornuftige løsningen handler dermed om å utvikle indrestyrte elever som selv tar ansvar i tråd med den nye overordnede læreplanen.

Min over 40-årige erfaring fra skole og opplæring sier at det som her skal til, er også i fremtiden å møte elevene med likeverdighet, respekt og gode relasjoner. Først da skjer det en positiv sosial dybdelæring og danning – faktisk gjeldende også for resten av livet.

