Maritim krisepakke monner ikke

DEBATT: Regjeringens forslag til maritim krisepakke møter ikke behovene for en næring i full storm. Tiltakene svarer ikke til det umiddelbare behovet for økt aktivitet.

Fride Solbakken Maritimt Forum, Stavangerregionen

Denne krisepakken monner ikke for en av landets viktigste fremtidsnæringer. Koronakrisen og oljeprisfallet setter oss på den største prøven i moderne tid.

Fredag ble det kjent at regjeringen vil bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronapandemien. Videre forseres byggingen av et forskningsskip til Havforskningsinstituttet. Regjeringen foreslår å bevilge penger til nye maritime prosjekter på til sammen 684 millioner kroner for perioden 2020–2024. Pengene vil blant annet gå til oppgradering av fartøy på norske verft for Sjøforsvaret. I tillegg kommer penger til en ny låneordning for grønn flåtefornyelse og til forskning knyttet til grønn skipsfart.

Vi må ha tiltak som gir aktivitet nå.

Fester vår lit til opposisjonen

Regjeringen sier at man ikke bare må stimulere til det vi skal leve av til høsten, men det vi skal leve av i 2030. Men vi har lite å levere i 2030 hvis vi ikke kommer oss gjennom denne høsten. Vi må ha tiltak som gir aktivitet nå. Med unntak av forsering av ett forskningsfartøy, vil ikke tiltakene regjeringen har presentert bidra til å holde aktiviteten oppe til høsten og vinteren når krisen treffer med full styrke. Denne pakken ruster oss ikke til å stå av stormen.

Nå fester vi lit til at opposisjonen kommer oss til unnsetning. De neste tre ukene vil bli avgjørende for trygge landets nest viktigste eksportindustri.

Kan falle med nesten 25 prosent

I en rapport fra Menon Economics bestilt av Maritimt Forum, går det fram at norsk maritim sysselsetting kan falle med nesten 25 prosent fram til utgangen av 2022. Sammenlignet med aktiviteten før offshorekrisen i 2015, kan maritim næring bli nesten halvert i 2022.

Vi må stille oss slik at vi kan fortsette å utvikle verdensledende maritim kompetanse. De viktigste løsningene for å opprettholde aktiviteten er å bygge nye mineryddere, legge til rette for flåtefornyelse, fjerne taket i nettolønnsordningen, få på plass aktivitetsstimulerende tiltak i petroleumsskatteregimet og utvide permisjonstiden.