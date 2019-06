Panikk blant produsentene av vindkraft

Inntrykket Kroepelien etterlater seg er panikk, både i helheten og i hver enkelt påstand.

Kommentar nr. 1

Erfaringen fra de nasjoner som har satset helhjertet på vindkraft, for eksempel Tyskland, som i løpet av de siste 20 årene har oppført 30.000 vindturbiner, er at prisen er tredoblet (300 prosent). Den samme prisøkningen gjelder Danmark. Norge har hittil sluppet dette fordi vi har en overflod av vannkraft.

Kommentar nr. 2

Sitat: « ... nye kraftverk må bygges der miljøkonsekvensene er akseptable ... »

Tysk rettsvesen har bestemt at kravet til avstand mellom de nye, store vindturbinene (5 MW) og nærmeste bebyggelse skal min. være 3,5 km. Dette på grunn av lavfrekvent støy. Dette er miljøkonsekvenser som norske vindturbiner ikke er pålagt, men som vil komme også i Norge, dersom det tyske kravet blir lagt til grunn. Miljøkonsekvenser er sjelden eller aldri akseptable. Særlig de som Kroepelien ikke omtaler.

Kommentar nr. 3

Sitat: « ... slik at lokalsamfunnet får en rimelig del av verdiskapingen ...»

Sammenlignet med vannkraften får lokalsamfunnet en alt for liten del av verdiskapingen fra vindkraften. Det lokalsamfunnet får er nyttig nok, men andre stikker av med den største gevinsten. Dette skyldes en ekstrem skattefordel for vindkraften. Dette er en avgjørende ulempe for oppgradering av vannkraften. Her har svenskene tatt «innersvingen» på oss. De gir grønne sertifikater, ikke bare for selve oppgraderingen, men for hele kraftverket. Det gjør at vannkraften får en kjempefordel framfor vindkraften. Dersom Norge hadde hatt Sveriges regler, ville vi fått en «subsidiert» oppgradering av vår vannkraft. Dette ville alene gjort alle vindturbiner overflødige.

Det er et problem at 1 kWh vannkraft sammenlignes med 1 kWh vindkraft. Regulerbar kraft kan ikke sammenlignes med uregelmessig kraft.

Prinsipper som Kroepelien ikke omtaler: Vindturbiner (og solceller) produserer uregelmessig energi. Effektivitetsfaktoren for en god vindturbin er 30 prosent. De øvrige 70 prosent må dekkes av regulerbar energi, som i Norge er vannkraft. Disse 70 prosentene kaller vi «balansekraft» som vindkraften til nå har fått gratis. Det ville vært lønnsomt å selge denne regulerbare kraften til den danske eller tyske vindkraften og fått markedspris for den. Det samme gjelder effekten og effektreguleringen som vindkraften får gratis hos oss, men som det er marked for i utlandet. Det er et problem at 1 kWh vannkraft sammenlignes med 1 kWh vindkraft. Regulerbar kraft kan ikke sammenlignes med uregelmessig kraft. Derfor er det villedende reklame at «vindpark x kan forsyne y husholdninger med energi». Det er ingen husholdning som er villige til å kjøpe energi som leveres i 30 prosent av tiden.

Nesten neglisjerbart

Kan vindkraften redusere CO₂–problemet? Vindturbinene i Tyskland dekket 17 prosent av det tyske elmarkedet i 2017. Dette resulterte i en reduksjon av CO₂–utslippet på 0,5 prosent. Dette er en nesten neglisjerbart.

I Norge har vi nok energi fra vannkraften, og derfor har vi ingen CO₂–reduksjon av vindturbinene. Det er politisk bestemt å subsidiere vindkraften i Norge, men vi ville fått mye bedre betalt ved å eksportene denne energien (kWh) og effekten (kW) fra vår vannkraft til utenlandsk vindkraft.

Er vindkraft til beste for strømkundene? Erfaringene fra Tyskland og Danmark viser det stikk motsatte, derfor er Kroepeliens artikkel en illustrasjon på panikk.