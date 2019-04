12.000 lærere uten godkjent utdanning

Hvem tar vare på våre viktigste fremtidsressurser og hvem har ansvaret? Hvorfor godtar vi da dette for våre barn? Hvordan er det i din kommune?

I Norge i dag har vi ca. 636.350 elever i grunnskole, ca. 199.400 i videregående skole og 264.750 barn i barnehager, altså nesten alle barn i Norge. Vi vet at det er rundt 12.000 lærere i grunnskolen og videregående opplæring uten godkjent utdanning, og rundt 3000 lærere i barnehagen på dispensasjon. (tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2018).

Bekymret

Barnehage er starten på et langt utdanningsløp for de fleste av våre barn. Hele utdanningsløpet skal være med på å ruste disse menneskene til å mestre resten av sitt liv. Jeg er bekymret – bekymret for det tilbudet vi som samfunn gir våre barn. Hvordan blir kvaliteten på opplæringstilbudet når så stor andel av ansatte i skoler og barnehager er uten godkjent utdanning?

Vi vet at mange barn med spesielle behov ofte blir fulgt opp av ansatte uten pedagogisk kompetanse. Vi ser en økende tendens til vold og trusler på de laveste trinnene i skolen. Vi vet også at dette starter allerede i barnehagen. Det er en økende problematikk rundt psykisk helse hos barn og unge – både gutter og jenter. Dessuten er frafallet i videregående opplæring et samfunnsproblem vi må få bukt med.

Vi må si ifra

Hva kan vi som samfunn gjøre med dette? Vi må starte med å si ifra – både du og jeg! Vi må ansvarliggjøre våre politikere. Vi må få på plass 50 prosent kvalifiserte barnehagelærere. Vi må fylle opp minstenormen for lærertetthet med kvalifiserte lærere. Ja, dette koster, men har vi som samfunn råd til å la være?