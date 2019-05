AMK-sentralisering mot bedre vitende i Helse Vest

Nå etableres regional AMK-LA i Bergen. Styret i Helse Vest vedtok 23. mai å etablere en AMK-funksjon for Luftambulansetjenesten i Bergen på sitt styremøte.

Beste kompetansemiljøet

Helse Bergen har jobbet for at dette skal til Haukeland Universitetssjukehus, fordi de mener at AMK-LA skal være en regional funksjon. Heller enn at den skal plasseres hvor det beste kompetansemiljøet for å ivareta denne kjernen i denne funksjonen er, nemlig i Stavanger. Det regionale lederskapet i Stavanger-regionen har engasjert seg i dette, i håp om at de faglige argumentene skulle ha gjennomslag.

Våre hovedargument har vært at ved å legge AMK-LA funksjonen til Stavanger, vil en styrke en nasjonal kompetanseklynge, som vil bidra til å gjøre tilbudet bedre, tryggere og mer robust for Helse Vest-regionen. Det vil skje gjennom en god integrering og nyttegjøring av erfaringen og kompetansen som ligger i Luftambulansetjenesten, Stavanger Universitetssykehus, 330 Skvadronen og Hovedredningssentralen for Sør-Norge. Derfor har vi oppfordret styret i Helse Vest om å vektlegge mulighetene som, i et regionalt og nasjonalt perspektiv, ligger i å etablere denne funksjonen i Stavanger. Uten at det tilsynelatende har nyttet.

HRS påpeker at Stavanger er den AMK-sentralen i Helse Vest som koordinerer flest oppdrag for luftambulanse og redningshelikopter.

AMK-LA er koordinerende funksjon for å bistå luftambulansene under utrykning, og luftambulansekoordinatoren i AMK-teamet blir ofte omtalt som det fjerde medlemmet av LA-crewet. Monitorering og oppfølging (flight following) av helikopter på oppdrag er en funksjon for å ivareta sikkerheten ved uventede hendelser. Flight following innebærer å innhente flyrute og antatt landingstidspunkt, antall personer om bord ved alle forflytninger av helikopter og iverksettelse av nødvendige tiltak hvis kontakt med helikopteret blir brutt, innenfor beskrevne kriterier. Flight following skal ivaretas av AMK-LA og er en funksjon i ambulansehelikoptertjenesten som utføres i henhold til europeisk luftfartsregelverk. Denne funksjonen har fått øket oppmerksomhet og vurdert som kritisk i luftambulansetjenesten, og for sikkerheten til mannskap og pasienter. AMK-LA funksjonen er blitt ytterligere lagt vekt på etter luftambulanseulykken ved Sollihøgda i 2014.

En rekke fordeler

Vi har argumentert for at ved å legge denne funksjonen til Stavanger, har en rekke fordeler for både Helse Vest og luftambulansetjenesten nasjonalt:

Stavanger og miljøet rundt Sola har Norges og Nord-Europas ledende miljø innen sivil helikopterdrift.

330 skvadronen har sin hovedbase og sitt opplæringssenter på Sola.

CHC og Bristow drifter SAR maskiner og begge har sin norske hovedbase på Sola.

NLA og Luftambulansetjenesten har treningssenter og simulator på Sola, hvor AMK- personell trenes integrert med helikoptermannskapene. Med denne simulatoren kan Norge som første land i verden trene AMK-personell i sann tid direkte mot scenarioene i cockpit.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) ligger på Sola og har i sitt innspill lagt vekt på det gode og tette samarbeidet som er med AMK ved SUS. HRS peker på at på at AMK-LA er en spesialisert funksjon hvor kjennskap til luftoperative forhold er et kompetansekrav. HRS påpeker at Stavanger er den AMK-sentralen i Helse Vest som koordinerer flest oppdrag for luftambulanse og redningshelikopter.

Det er i Stavanger Helse Vest best vil kunne integrere og dra nytte av den samlende kompetansen og erfaringen som ligger i skjæringspunktet mellom Statens Luftambulansetjeneste, AMK, 330 Skvadronen og HRS. Ved å beholde og videreutvikle det tette samarbeidet som er mellom aktørene i økosystemet rundt AMK-LA-funksjonen i Stavanger, vil det styrke kompetansebyggingen og sikkerheten rundt luftambulansetjenesten nasjonalt.

Lite villige

Det er trist å observere at Bergens-miljøet nok en gang jobber for å sentralisere funksjoner til Bergen, og opplever det som en prosess hvor de har vært lite villige til å se på andre argumenter enn de som var forutbestemt.