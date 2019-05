Mitt viktigste ærend i kronikken i Aftenbladet 22. mai under tittelen «Hvor sikker må man være på at en medisin virker før man kan tvinge den på noen?», var ikke det Mai Elisabeth Berg tolker i Aftenbladet 24. mai: «å argumentere for at loven, fordi den var i utakt med gjeldende normer og etablert praksis, var for radikal».

Historisk perspektiv

Videre skriver Berg at jeg «bygger opp under mitt forsvar for den ulovlige tvangen...» Jeg forsvarer ikke ulovlig bruk av tvang. Mitt ønske er å vise til ulike faktorer som påvirker praksis ved å stille noen spørsmål. Ulovlig praksis må stanses. For å oppnå dette trenger vi å forstå hva som påvirker handlingene våre, også i et historisk perspektiv.

Loven er et rammeverk som må følges. Hvorfor den ikke gjør det, kan ses i lys av flere faktorer. Lover hjelper ikke nok i seg selv.

Det er et poeng som er større enn ulike sider ved hva som skal til for å endre praksis. Det er god nok behandling. Behandling må følge kunnskap om hva som faktisk har effekt.

Systematiske lovbrudd må stanses. Lover skal påvirke praksis. Hvorvidt de gjør det, må forstås i de komplekse sammenhengene som beskrevet i min kronikk, og ved det som tidligere er beskrevet i Dagbladet (henvist i teksten) Lovutvalgets arbeid er det behov for. Det som skjer i praksis er sammensatt og mye styrt av kultur, holdninger, ledelse, og allerede etablert praksis. Lover tolkes ulikt, og blir ofte ikke fulgt. Dette kan forstås noe i lys av det som påpekes i kronikken. Lover hjelper ikke nok i seg selv. Ledere, fagfolk, en del pasienter og pårørende erfarer at tvang generelt har reddet liv. Dette må òg tas med inn i helheten.

Må følges opp

Målet er mer frivillighet og reduksjon av tvang. Målet er pasientsikkerhet og godt samarbeid mellom pasient, pårørende og hjelpetjenesten. Sivilombudsmannens avvik som påpekes, må bli fulgt opp. Praksis er ikke i sum godt nok kvalitetssikret.