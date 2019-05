Må gå for utslippsfri kollektivtrafikk

Et politisk flertall i Rogaland fylkeskommune vedtok nylig at bussene i Ryfast skal gå på diesel etter nedleggelsen av ferjesambandet Stavanger-Tau. Vedtaket var i tråd med anbefalingene fra administrasjonen, mens Kolumbus anbefalte elbusser. I en tid hvor vi snur alle steiner for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og hvor staten bruker titalls milliarder på å få transportsektoren over fra diesel til elektrisk, er dette vanskelig å forstå.

Ja takk, begge deler

Begrunnelsen er, slik jeg forstår det, at bruk av elektrisitet er noe dyrere enn diesel og at en heller vil bruke pengene på flere avganger. Hvorfor kan vi ikke i denne meget viktige saken si med Ole Brumm; ja takk, begge deler?

Som en viktig premissgiver i Bymiljøpakken, hvor privatpersoner og næringsliv pålegges store byrder gjennom bompenger for nettopp å bidra til utslippsreduksjoner, burde fylkeskommunen gå foran med et godt eksempel når den selv har muligheten til å foreta betydelige utslippskutt i transportsektoren.

Ingen har vel trodd at det grønne skiftet var gratis?

Vedtaket om dieselbusser føyer seg dessverre inn i rekken av beslutninger i kollektivsektoren i Rogaland hvor fylkeskommunen ikke er med på den store dugnaden for å få ned klimagassutslippene. Ingen har vel trodd at det grønne skiftet var gratis?

Sist gang problemstillingen var aktuell, var i det store bussanbudet i 2016. Da valgte fylkeskommunen diesel/biodiesel som drivstoff, mens mange, inklusive oss i Lyse, mente at en kombinasjon av lokalprodusert biogass og fornybar strøm ville være den ideelle kombinasjonen. Den gang var også begrunnelsen økonomi, og at biodiesel (med ukjent og senere omstridt opphav) var et fullgodt alternativ.

Et annet viktig poeng for å velge diesel var en påstand om at gassmotorene var for svake, spesielt for de store leddbussene på bussveien. Det er med skuffelse på regionens vegne at jeg konstaterer at Oslo, Bergen og Trondheim nå bruker biogassbusser og elbusser av alle størrelser, og langt på vei er i ferd å lykkes med å få en utslippsfri kollektivsektor. Regionen vår kunne vært i front på dette området.

Dersom regionen klarer å øke markedet for biogass, vil vi kunne redusere klimagassutslippene betydelig. Gjennom husdyrgjødsel har vi landets største potensiale for kortreist biogass, som ikke bare vil gjøre transportsektoren utslippsfri, fjerne utslippene fra selve gjødselen, men også løse et problem med spredeareal for landbruket. For å klare dette, trenger vi brukere som ønsker å ta i bruk og betale for biogassen, og her kan kollektivtrafikken spille en viktig rolle.

Vi har teknologien

Vi i regionen bør nå en gang for alle bestemme oss for et mål om at kollektivtrafikken skal være utslippsfri. Vi har tilgang på kortreist fornybar strøm og biogass. Teknologien er også der. Sammen får vi det til, men det kreves handling.