Nei til EUs skremselspropaganda i koronatider

DEBATT: Å koble koronakrisen med Nei til EU og EØS-avtalen er en total avsporing. Koronaviruset kjenner ingen landegrenser. Derfor er samarbeidet i Europa viktig.

«EU er Europas største garantist for fred i vår del av verden», skriver Per Henning Larsen. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Per Henning Larsen Sandnes

Det er forstemmende negativt å lese Kathrine Klevelands og Nei til EUs ensporede tankegang i Aftenbladet 27. mars. Det moderne Norge kan ikke operere i isolat avskåret fra resten av Europa. Å koble koronakrisen med Nei til EU og EØS-avtalen er en total avsporing. Koronaviruset kjenner ingen landegrenser. Derfor er samarbeidet i Europa viktig. Kathrine Klevelands «Nei til EU», eller mer eller mindre Senterpartiets, nei til det som har med endringer og effektivisering i samfunnet, virker mot sin hensikt. Hun klarer ikke å nevne et eneste positivt tema om samarbeidet innen EU.

EU som fredsgarantist

Saken er at EU også handler om mer enn de mindre nasjonale utfordringene. EU er Europas største garantist for fred i vår del av verden. I løpet av et tiår håper EU å bringe medlemsland med dårligere infrastruktur og lavere levestandard opp på samme nivå som de mer velstående nasjoner, og på den måten dempe de mer ekstreme kreftene i for eksempel Polen og Ungarn. Et samlet EU har også langt bedre muligheter, for eksempel via felles sanksjoner, til å stå opp mot supermaktene Russland, Kina eller USA når disse prøver å gå ut over sine territoriale grenser. Derfor driver Russland med samme form for skremselspropaganda som Nei til EU.

Alle landene i det tidligere Jugoslavia søker eller er allerede medlemmer av EU. Landene på Balkan som fremdeles ikke er med, har fått krav om å bedre samfunnsmessige forhold innen helsevesen, styring og ikke minst å redusere graden av korrupsjon, før det i det hele tatt blir snakk om medlemskap. EU bidrar aktivt med å få dette til.

Samarbeid

EU jobber også for utveksling av ideer og ikke minst felles tekniske standarder innen unionen. Som ingeniør innen oljeindustrien vet jeg hvor stor verdi dette innebærer for både operatørselskaper i Nordsjøen og leverandørindustrien.

Så kan det hevdes at EU kan medføre en følelse av lengre avstand mellom hver enkelt av oss og de som tar avgjørelser. Dersom ulempene veies mot fordelene med et EU-medlemskap, er jeg ikke i tvil om at fordelene vil veie tyngst.

Publisert: Publisert: 1. april 2020 10:15